Con histórico póker de este jugador, tiene asegurado su pase a los octavos de final de la Champions tras propinar paliza

El Newcastle United dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Qarabag con una goleada a domicilio por 1-6 gracias a un póker de tantos de Anthony Gordon y a las dianas de Malick Thiaw y Jacob MurphyEl extremo inglés firmó cuatro goles en una primera mitad arrolladora de las 'urracas', que se marcharon al descanso con cinco de ventaja y el billete a la siguiente ronda prácticamente en el bolsillo, a la espera del partido de vuelta.