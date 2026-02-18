"Estas ratas": Rio Ferdinand impacta a todo Real Madrid con su postura tras el encontroanzo Vinicius - Prestianni

<b>Rio Ferdinand</b>, leyenda del<b> Manchester United </b>y de la selección inglesa, defendió a <b>Vinícius Júnior </b>después del incidente racista ocurrido en Lisboa y dijo que esta clase de actos no se pueden aceptar y que las "ratas racistas" tienen que ser castigadas.El que fuera central inglés, ahora comentarista en la televisión británica, se grabó un vídeo para sus redes sociales defendiendo al jugador del<b> Real Madrid</b> tras el supuesto ataque racista por parte de <b>Gianluca Prestianni</b>, del Benfica.