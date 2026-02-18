La decisión que se tomará ante FIFA con los jugadores que se tapen la boca y mensaje a Prestianni por la polémica con Vinicius

El exfutbolista francés <b>Mikaël Silvestre</b>, miembro de la <b>Comisión de Jugadores de la FIFA</b>, indicó este miércoles que tratarán de sancionar a aquellos jugadores que "hablen y se tapen la boca", en relación a los presuntos insultos racistas proferidos por el argentino <b>Gianluca Prestianni </b>al brasileño <b>Vinícius Júnior </b>durante el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/benfica-vs-real-madrid-en-vivo-hora-donde-ver-mbappe-ida-playoff-champions-league-mourinho-GL29334525" target="_blank">Benfica-Real Madrid</a></b>.Tras lo acontecido el martes en el encuentro de dieciseisavos de final de la <b>Champions League</b> en el Estadio Da Luz de Lisboa, arbitrado por su compatriota François Letexier, Silvestre aclaró que sólo buscarán sanciones para aquellos casos de "odio" entre rivales, nunca para instrucciones tácticas o discusiones informales entre compañeros del mismo equipo que se tapen la boca.