Hansi Flick confirma su vuelta previo al Barcelona-Levante: "Puede jugar unos minutos, es un líder diferente"

<b>Entrenamiento una hora más tarde</b>"Hemos recibido muchas ocasiones de los rivales y hemos hablado qué hay que hacer para mejorar y regresar a nuestro mejor nivel. Ha habido un debate abierto. Quería dejar también las cosas claras. Es importante poder hablar de situaciones, de cómo hacer las cosas, gestionarlas...".<b>Ramadán</b>"Tenemos un plan claro para todos. Hacemos un seguimiento de lo que hacen, cómo les podemos apoyar, cuándo tienen que comer, entrenar... Que yo sepa solo lo hace Lamine".<b>Falta liderazgo</b>"Esto es algo normal. En Girona, los primeros 15-20 minutos fueron bien, estaba bastante contento. Después perdimos las sensaciones y tuvimos ocasiones, pero no las aprovechamos. No jugamos con la dinámica y la potencia que tenemos. Pero tienes razón, necesitamos a este tipo de jugadores sobre el campo y, por eso, les he dicho que quiero que me expliquen qué piensan, sus opiniones. Es importante asumir la responsabilidad. Los jugadores cuando dan el cien por cien, la calidad es tremenda. Igual no tenemos esa referencia de líder, pero es trabajo de todos ayudarles a crecer en todo momento. Estoy convencido de mi equipo y con ganas de afrontar los siguientes partidos. Pasamos página a los dos partidos, pero hay que mejorar. Lo positivo Rashford y Pedri están de vuelta y Gavi está mejorando".<b>Pedri</b>"Igual pueda jugar el domingo unos minutos, pero lo positivo es que ya está entrenando con el grupo, es un jugador muy importante para nosotros. Es un líder diferente, gracias a su calidad. Puede ser uno de esos líderes en el futuro de este club".