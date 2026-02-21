Internacionales

Hansi Flick confirma su vuelta previo al Barcelona-Levante: "Puede jugar unos minutos, es un líder diferente"

El entrenador azulgrana habló del duelo contra el Levante en el Camp Nou y recupera piezas importantes.

2026-02-21

Barcelona recibe este domingo al Levante con la obligación de conseguir los tres puntos luego de protagonizador dos partidos para el olvido. Hansi Flick atendió a los medios de comunicación para hablar sobre el encuentro y reveló que el equipo estuvo más de una hora en el vestuario antes del entrenamiento de esta mañana analizando los errores, y admitió que su plantel necesita líderes.

Por otro lado, el técnico alemán confirma la vuelta de Pedri y asegura que tendría sus primeros minutos tras superar la lesión. Sobre las elecciones a la presidencia, no quiso entrar, pero dijo en broma que el Barça no ha ganado desde que está sin máximo dirigente.

Semana de trabajo

"Después de dos derrotas y demostrando que no hemos ofrecido el mejor nivel, ha ido muy bien tener dos días libres. Ahora los jugadores están más frescos y esto es importante. Jugamos en casa y hay que ganar, llevarnos los tres puntos. Queremos volver a coger confianza. Es importante recuperar la confianza. Cuando pierdes, y no juegas bien, quizás se generan dudas. Hemos sido muy honestos y esta es la clave para los próximos partidos. Necesitamos también ese hambre para ganar partidos".

Plantilla

"Veo al equipo convencido de nuestro estilo y del estilo de juego. De los cinco títulos hemos ganado cuatro. He hablado con muchos jugadores y todos están convencidos al cien por cien. Pero, a veces, se pierde. No gusta perder, y menos en un club como el Barcelona, pero hay que aceptar la situación y mejorar".

Charla con los futbolistas

"Todo el mundo está convencido sobre lo que estamos haciendo. No son momentos fáciles, pero la comunicación es vital. Hemos sido honestos y abiertos. Les hago preguntas, así trabajo y gestiono. Es importante porque necesitamos a líderes. Siempre hay que comunicarse al mismo nivel, luego ya tomaré decisiones. Quiero que los jugadores asuman la responsabilidad y lo están haciendo".

Entrenamiento una hora más tarde

"Hemos recibido muchas ocasiones de los rivales y hemos hablado qué hay que hacer para mejorar y regresar a nuestro mejor nivel. Ha habido un debate abierto. Quería dejar también las cosas claras. Es importante poder hablar de situaciones, de cómo hacer las cosas, gestionarlas...".

Ramadán

"Tenemos un plan claro para todos. Hacemos un seguimiento de lo que hacen, cómo les podemos apoyar, cuándo tienen que comer, entrenar... Que yo sepa solo lo hace Lamine".

Falta liderazgo

"Esto es algo normal. En Girona, los primeros 15-20 minutos fueron bien, estaba bastante contento. Después perdimos las sensaciones y tuvimos ocasiones, pero no las aprovechamos. No jugamos con la dinámica y la potencia que tenemos. Pero tienes razón, necesitamos a este tipo de jugadores sobre el campo y, por eso, les he dicho que quiero que me expliquen qué piensan, sus opiniones. Es importante asumir la responsabilidad. Los jugadores cuando dan el cien por cien, la calidad es tremenda. Igual no tenemos esa referencia de líder, pero es trabajo de todos ayudarles a crecer en todo momento. Estoy convencido de mi equipo y con ganas de afrontar los siguientes partidos. Pasamos página a los dos partidos, pero hay que mejorar. Lo positivo Rashford y Pedri están de vuelta y Gavi está mejorando".

Pedri

"Igual pueda jugar el domingo unos minutos, pero lo positivo es que ya está entrenando con el grupo, es un jugador muy importante para nosotros. Es un líder diferente, gracias a su calidad. Puede ser uno de esos líderes en el futuro de este club".

Gavi

"En esta situación es muy importante gestionarlo paso a paso. Además, él siempre se implica mucho y, con balón, casi siempre toma la mejor de las decisiones. Disfruta jugando al fútbol, no solo por su mentalidad, también por su técnica y calidad. Espero que esté de vuelta muy pronto. Pero, paso a paso. Iremos trabajando cada día. Todos los que están ayudándole están haciendo un trabajo fantástico".

Sensaciones

"Estoy muy centrado. En esta situación, tras estos dos días de pausa, hemos podido pensar y reflexionar y esta es una muy buena oportunidad para ver a qué nivel está el equipo y cómo ha mejorado. Ahora tenemos partidos en casa, la afición nos va a apoyar y hay que darlo todo. A veces es necesario marcar uno o dos goles para ganar confianza. Mañana no será fácil. El Levante va a defender muy bien y esperamos poder transicionar bien, pero es un partido en casa, ante nuestra afición y estamos en un buen momento".

Elecciones

"Se ha tomado esta decisión y no es mi trabajo hacer ningún comentario. No afecta al equipo. Siempre nos centramos en lo que hacemos. El presidente (Laporta) no ha estado estos dos últimos partidos y los hemos perdido (risas)".

Penales

"Fallarlos no es bueno teniendo nuestra calidad. El que se siente con más ganas es el que debe asumirlo. No lo hemos hablado con los jugadores".

Problemas del equipo

"No es fácil porque hay muchos aspectos a tratar: cuando jugamos contra un equipo que defiende en línea baja se producen espacios, hay que defender bien atrás si perdemos demasiados balones, cuando no nos posicionamos bien... Hay que actuar como equipo y estar siempre bien conectados y eso es algo que hemos perdido en los últimos partidos. No hemos tenido actividad con y sin balón. Necesitamos más intensidad y siguiendo nuestra filosofía de juego".

