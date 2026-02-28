David Ruiz vivirá un momento que pocos hondureños puede presumir al lado de Donald Trump ¿Y Messi?

El Inter Miami visitará la Casa Blanca el 5 de marzo como campeón de la MLS Cup 2025 con motivo de su viaje a la capital estadounidense para su partido contra el DC United del sábado 7 de marzo, informaron fuentes de la sede presidencial citadas por The Athletic.Será la primera vez que el argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, acuda a la Casa Blanca, después de que en enero de 2025 fuera invitado por el expresidente Joe Biden (2021-2025) para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el argentino declinó asistir por problemas de agenda.