Jorge Salomón resalta la contratación de José Molina por Honduras: "Mostró gran interés por el proyecto hondureño"

Molina no solo liderará a la absoluta hondureña, sino que asumirá un rol clave en la formación de todas las categorías inferiores: desde las selecciones Sub-17, Sub-20, Sub-23 y la absoluta. "Él será parte completa e integral de todo lo que va a participar en la federación", enfatizó Salomón, resaltando el interés demostrado por el técnico español en el proyecto nacional a mediano y largo plazo.Con una trayectoria destacada, Molina jugó como portero en la Selección Española y participó en el Mundial de 1998. En Asia, ha sido campeón en las últimas temporadas con sus equipos, acumulando "muy buenos resultados" y una "grande referencia" de quienes lo conocen. "Nos sentimos contentos y satisfechos con su contratación", cerró Salomón.