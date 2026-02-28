Jorge Salomón resalta la contratación de José Molina por Honduras: "Mostró gran interés por el proyecto hondureño"

La Federación de Fútbol de Honduras presentó oficialmente al técnico español José Francisco Molina como el nuevo director técnico de la Selección Mayor. El contrato abarca los próximos cuatro años, con miras al Mundial 2030, y posiciona a Molina como figura integral en todo el esquema de selecciones nacionales. Jorge Salomón, presidente de la FFH, expresó su satisfacción por el proceso de elección, que involucró un "trabajo largo y arduo" entre la Comisión de Selecciones, el Comité Ejecutivo y Francis Hernández, director deportivo de la FFH. "Hemos llegado a la grata noticia de haber contratado a José Molina como técnico de la selección mayor", destacó.

Molina no solo liderará a la absoluta hondureña, sino que asumirá un rol clave en la formación de todas las categorías inferiores: desde las selecciones Sub-17, Sub-20, Sub-23 y la absoluta. "Él será parte completa e integral de todo lo que va a participar en la federación", enfatizó Salomón, resaltando el interés demostrado por el técnico español en el proyecto nacional a mediano y largo plazo. Con una trayectoria destacada, Molina jugó como portero en la Selección Española y participó en el Mundial de 1998. En Asia, ha sido campeón en las últimas temporadas con sus equipos, acumulando "muy buenos resultados" y una "grande referencia" de quienes lo conocen. "Nos sentimos contentos y satisfechos con su contratación", cerró Salomón.