José Francisco Molina, su reto con Honduras y lo que piensa de los jóvenes: “El objetivo final es clasificar para el Mundial 2030”

José Francisco Molina, entrenador español que dirigirá la Selección de Honduras, ofreció sus primeras palabras como timonel de la H y reveló que le atrajo la idea de conocer nuevas culturas. Considera que, desde que llegó a un acuerdo con la Federación, comenzó a estudiar a los futbolistas convocables. Molina no quiso revelar cómo juegan sus equipos, pero reconoció que no le gusta encajar goles y que busca que sus conjuntos vayan siempre al frente. Apostará por los jóvenes, aunque dejó claro que, si hay un futbolista mayor con buen nivel, no dudará en sumarlo a su proyecto. “Esperamos que el himno de Honduras vuelva a sonar en un Mundial”, comentó a TVC José Francisco Molina, quien arribará al país el lunes para firmar su contrato y comenzar a dar sus primeros pasos al frente de la Bicolor, con miras a preparar su primer microciclo de trabajo.

LA ENTREVISTA DE MOLINA El reto de dirigir a la Selección de Honduras: “Sin ninguna duda, es una gran responsabilidad. Soy consciente de lo que significa entrenar a una selección y que todo el país esté detrás, mirándote. Estoy muy contento de poder aceptar este reto y con mucha fuerza, con muchas ganas de estar ahí cuanto antes. Aunque ya llevo algunos días trabajando, viendo cosas del fútbol hondureño, de las selecciones y de los jugadores, cuando estás allí lógicamente la situación es distinta. Tengo muchas ganas de viajar y estar lo antes posible”. El proyecto que le presentó Francis Hernández: “El proyecto es muy claro. Francis lo ha explicado ya varias veces. Es un proyecto no solo para trabajar con la selección absoluta, que por supuesto es una prioridad, sino también para intentar que el equipo compita desde el primer momento, que intente ganar todos los partidos, para que la gente se divierta y esté contenta, con el objetivo final de poder clasificar para el Mundial 2030. También incluye un trabajo en filosofía de juego y metodología para las categorías inferiores, como la Sub-20 y la Sub-17”. Las decisiones que tomará como seleccionador: “Estaremos participativos en las convocatorias, en los entrenamientos y dispuestos a ayudar en todo lo que podamos, a transmitir nuestros conocimientos y aprender también de lo que se hace allí, de cómo es el fútbol y el futbolista hondureño. Será un gran aprendizaje para nosotros”.