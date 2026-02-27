La Selección

José Francisco Molina, su reto con Honduras y lo que piensa de los jóvenes: “El objetivo final es clasificar para el Mundial 2030”

José Francisco Molina asume la H y fija como meta clasificar al Mundial 2030. Promete protagonismo, exigencia y apoyo a jóvenes.

    José Francisco Molina cuando era director deportivo de España, junto a Luis Rubiales, expresidente de la Federación de Fútbol de España y Luis Enrique, en ese momento entrenador de la Furia Roja. Foto Archivo
José Francisco Molina, entrenador español que dirigirá la Selección de Honduras, ofreció sus primeras palabras como timonel de la H y reveló que le atrajo la idea de conocer nuevas culturas. Considera que, desde que llegó a un acuerdo con la Federación, comenzó a estudiar a los futbolistas convocables.

Molina no quiso revelar cómo juegan sus equipos, pero reconoció que no le gusta encajar goles y que busca que sus conjuntos vayan siempre al frente. Apostará por los jóvenes, aunque dejó claro que, si hay un futbolista mayor con buen nivel, no dudará en sumarlo a su proyecto.

“Esperamos que el himno de Honduras vuelva a sonar en un Mundial”, comentó a TVC José Francisco Molina, quien arribará al país el lunes para firmar su contrato y comenzar a dar sus primeros pasos al frente de la Bicolor, con miras a preparar su primer microciclo de trabajo.

LA ENTREVISTA DE MOLINA

El reto de dirigir a la Selección de Honduras: “Sin ninguna duda, es una gran responsabilidad. Soy consciente de lo que significa entrenar a una selección y que todo el país esté detrás, mirándote. Estoy muy contento de poder aceptar este reto y con mucha fuerza, con muchas ganas de estar ahí cuanto antes. Aunque ya llevo algunos días trabajando, viendo cosas del fútbol hondureño, de las selecciones y de los jugadores, cuando estás allí lógicamente la situación es distinta. Tengo muchas ganas de viajar y estar lo antes posible”.

El proyecto que le presentó Francis Hernández: “El proyecto es muy claro. Francis lo ha explicado ya varias veces. Es un proyecto no solo para trabajar con la selección absoluta, que por supuesto es una prioridad, sino también para intentar que el equipo compita desde el primer momento, que intente ganar todos los partidos, para que la gente se divierta y esté contenta, con el objetivo final de poder clasificar para el Mundial 2030. También incluye un trabajo en filosofía de juego y metodología para las categorías inferiores, como la Sub-20 y la Sub-17”.

Las decisiones que tomará como seleccionador: “Estaremos participativos en las convocatorias, en los entrenamientos y dispuestos a ayudar en todo lo que podamos, a transmitir nuestros conocimientos y aprender también de lo que se hace allí, de cómo es el fútbol y el futbolista hondureño. Será un gran aprendizaje para nosotros”.

Cómo se define como entrenador: “Hubo un momento de mi carrera en el que decidí emprender distintos caminos por diferentes países. Me atraía la idea de conocer otras culturas, otro fútbol, otra manera de ver la vida y de encarar el juego. En cada país los futbolistas son distintos, pero he desarrollado una gran capacidad de adaptación a diferentes escenarios y culturas. Me siento absolutamente preparado para este reto. Si no fuera así, no lo habría aceptado”.

Lo que sintió al ser elegido por Honduras: “Creo que estoy en un buen momento, con muchas ganas, energía e ilusión. Tengo muchas ganas de empezar y de que llegue la primera convocatoria, la primera lista, para comenzar a trabajar con los futbolistas y disfrutar, porque realmente disfruto mucho entrenando y trabajando en el día a día”.

Cómo juegan sus equipos: “No me gusta describirme; creo que eso lo deben hacer los demás. Me considero una persona profesional y exigente, primero conmigo mismo y luego con todo el entorno. En cuanto al estilo de juego, me encantará que mi equipo gane, que encaje los menos goles posibles y marque los más que pueda. Que sea protagonista e intente que el partido se juegue según nuestro plan”.

Lo que ve en un futbolista: “Lo más importante es la calidad del jugador, y también el compromiso y la profesionalidad. Una de las razones por las que estoy aquí es porque creo que hay buenos futbolistas, con calidad, con los que se puede hacer un buen trabajo. Quiero ayudarles a crecer y que todos juntos consigamos cosas importantes para el país y la Federación. Intentaré ser lo más justo posible”.

La edad no importa, sino el rendimiento: “No voy a mirar demasiado la edad. Si tienen experiencia o son jóvenes, lo importante es que puedan darnos lo que necesitamos. Serán bienvenidos a la selección, siempre con la mentalidad de trabajar, exigirse y representar al fútbol hondureño de la mejor manera posible”.

