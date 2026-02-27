José Francisco Molina, su reto con Honduras y lo que piensa de los jóvenes: “El objetivo final es clasificar para el Mundial 2030”

José Francisco Molina, entrenador español que dirigirá la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/oficial-jose-francisco-molina-nuevo-tecnico-honduras-proceso-mundial-fifa-francis-hernandez-AG29492398" target="_blank">Selección de Honduras</a></b>, ofreció sus primeras palabras como timonel de la H y reveló que le atrajo la idea de conocer nuevas culturas. Considera que, desde que llegó a un acuerdo con la Federación, comenzó a estudiar a los futbolistas convocables.Molina no quiso revelar cómo juegan sus equipos, pero reconoció que no le gusta encajar goles y que busca que sus conjuntos vayan siempre al frente. Apostará por los jóvenes, aunque dejó claro que, si hay un futbolista mayor con buen nivel, no dudará en sumarlo a su proyecto.“Esperamos que el himno de Honduras vuelva a sonar en un Mundial”, comentó a TVC José Francisco Molina, quien arribará al país el lunes para firmar su contrato y comenzar a dar sus primeros pasos al frente de la Bicolor, con miras a preparar su primer microciclo de trabajo.