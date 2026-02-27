Francis Hernández lo confirma: ¿Por qué Honduras eligió al entrenador español Francisco Molina? y habla de su cuerpo técnico

Hernández explicó que Molina fue el que mejor entendió el proyecto que le plantearon enla Federación y eso fue vital para la elección del entrenador ex del Villarreal y que su última experiencia fue en la India con el Mohun Bagan.

José Francisco Molina, de origen español, es el entrenador que asumirá en el banquillo técnico hondureño para el siguiente proceso, entendiendo la importancia del proyecto al que viene. Francis Hernández, español también y director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, le confirmó a DIEZ la decisión de su nombramiento.

Honduras deja atrás el episodio fatídico rumbo al Mundial de United 2026 y se centra en uno muy lejano, pero que se entiende no hay tiempo qué perder: el Mundial del 2030. Y es por eso que se ha fichado cuanto ante al entrenador que encaminará a la 'H' en ese camino.

Por dónde pasó la elección: "Nos decidimos por Molina por todo, hemos llevado a cabo un trabajo muy exhaustivo entre la selección, la Comisión de Selecciones y mi trabajo a la hora de las entrevistas con los candidatos, y en el conjunto de todo lo que necesitábamos para el proyecto, entendimos que Molina era el indicado y por eso nos hemos decidido por él"

Los contactos cuándo comenzaron: "Ya llevamos bastante tiempo en conversaciones, igual con otros candidatos, fui muy transparente con todos, les expliqué cuál era el proyecto integral que teníamos para ellos en la FFH y conforme hemos ido obteniendo información y compartiendo todo lo que conllevaba este proyecto hemos ido tomando decisiones hasta la decisión. Todos los perfiles son buenos, con los que hablamos, son magníficos profeionales, pero lo que buscábamos era muy concreto y que se adaptara perfectamente en todos los sentidos al proyecto integral que queríamos a medio y largo plazo, es decir cada profesional tiene su momento y entendimos que era el momento de José Francisco Molina".

El cuerpo técnico de Molina en Honduras: "Esto será algo que iremos dando a conocer poco a poco, tenemos un cuerpo técnico que se irá incorporando al trabajo y trataremos de hacer partícipe a mucha gente y entre ellos a profesionales hondureños. No es un cuerpo técnico de selección absoluta, sino que de categorías inferiorestambién todos trabajaremos juntos por supuesto respetando cada parcela y cada competencia que tenga cada uno de los técnicos, pero será un trabajo global y conjunto. Implicará integrarse en un proyecto integral desde la base. Posiblemente venga con su asistente de confianza y poco a poco se irán integrando los demás".

Cuándo llega a Honduras: "Esperamos tenerlo posiblemente el lunes 2 de marzo esté aterrizando en Honduras. Pronto se les comunicará también cuándo será su presentación. Estamos muy contentos y podemos contar con un seleccionador que conoce el proyecto y que tenía mucha ilusión y muchas ganas de venir, porque entendía lo que era el proyecto, lo hemos elegido porque reunía todo lo que andábamos buscando".

El requisito por el cual lo eligieron: "Yo diría tres puntos claves: 1) el entendimiento del proyecto. 2) El momento, es decir, que quisiera estar con nosotros en este momento con la energía y la ilusión suficiente para sumarle al proyecto. 3) El conocimiento del contexto, estamos hablando de un técnico que ha dirigido a clubes con éxito, pero con cuatro años de experiencia como director deportivo en España y marcando unpoco las directrices y trabajando en el día a día con los seleccionadores, conoce el contexto a la perfección y para mí eso fue fundamental".