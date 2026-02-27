Francis Hernández lo confirma: ¿Por qué Honduras eligió al entrenador español Francisco Molina? y habla de su cuerpo técnico

Honduras deja atrás el episodio fatídico rumbo al Mundial de United 2026 y se centra en uno muy lejano, pero que se entiende no hay tiempo qué perder: el Mundial del 2030. Y es por eso que se ha fichado cuanto ante al entrenador que encaminará a la 'H' en ese camino.José Francisco Molina, de origen español, es el entrenador que asumirá en el banquillo técnico hondureño para el siguiente proceso, entendiendo la importancia del proyecto al que viene. Francis Hernández, español también y director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, le confirmó a DIEZ la decisión de su nombramiento.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-tiene-nuevo-director-tecnico-eliminatoria-rumbo-mundial-2030-este-sera-sueldo-GH29480503" target="_blank">VER MÁS: Honduras se decide: ya tiene al nuevo director técnico para la Eliminatoria rumbo al Mundial 2030 y este será su sueldo</a></b>Hernández explicó que Molina fue el que mejor entendió el proyecto que le plantearon enla Federación y eso fue vital para la elección del entrenador ex del Villarreal y que su última experiencia fue en la India con el Mohun Bagan.