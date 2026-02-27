Lo que le espera a José Molina al mando de la Seleción de Honduras: debuta en la Nations League. ¿Cuándo inician las eliminatorias?

El nuevo seleccionador de la Selección de Honduras, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/oficial-jose-francisco-molina-nuevo-tecnico-honduras-proceso-mundial-fifa-francis-hernandez-AG29492398" target="_blank">José Francisco Molina</a></b>, tendrá un calendario exigente desde su llegada, con un proceso que arrancará oficialmente en septiembre con la Liga de Naciones de Concacaf, torneo en el que el combinado catracho competirá como cabeza de serie a la espera del sorteo que se realizará en los próximos meses.Los primeros compromisos de Honduras en la Liga A se disputarán durante la fecha FIFA de septiembre, mientras que los otros encuentros de la fase inicial se jugarán en octubre. Dependiendo de los resultados, el equipo nacional podría avanzar a los cuartos de final, instancia en la que enfrentaría a uno de los rivales más fuertes de la región en una serie de ida y vuelta.Las ediciones 2026/27 y 2028/29 de la Liga de Naciones de Concacaf mantendrán el formato actual de tres ligas y servirán además como clasificatorio a la Copa Oro. La ubicación de cada selección dependerá de su rendimiento en la edición anterior, por lo que Honduras deberá mantener un nivel competitivo constante para asegurar su presencia en la máxima categoría.