Lo que le espera a José Molina al mando de la Seleción de Honduras: debuta en la Nations League. ¿Cuándo inician las eliminatorias?

Las ediciones 2026/27 y 2028/29 de la Liga de Naciones de Concacaf mantendrán el formato actual de tres ligas y servirán además como clasificatorio a la Copa Oro. La ubicación de cada selección dependerá de su rendimiento en la edición anterior, por lo que Honduras deberá mantener un nivel competitivo constante para asegurar su presencia en la máxima categoría.

Los primeros compromisos de Honduras en la Liga A se disputarán durante la fecha FIFA de septiembre, mientras que los otros encuentros de la fase inicial se jugarán en octubre. Dependiendo de los resultados, el equipo nacional podría avanzar a los cuartos de final, instancia en la que enfrentaría a uno de los rivales más fuertes de la región en una serie de ida y vuelta.

El nuevo seleccionador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina , tendrá un calendario exigente desde su llegada, con un proceso que arrancará oficialmente en septiembre con la Liga de Naciones de Concacaf, torneo en el que el combinado catracho competirá como cabeza de serie a la espera del sorteo que se realizará en los próximos meses.

En caso de alcanzar el Final Four, Honduras disputaría las semifinales y finales en la doble fecha FIFA de marzo de 2027, instancia que también podría representar un paso importante en el objetivo de asegurar su clasificación a la Copa Oro. El torneo será la primera gran prueba del nuevo entrenador al frente del combinado nacional.

Ya en 2027, la Bicolor tendrá como objetivo principal la clasificación a la Copa Oro, competición en la que buscará mejorar la actuación lograda en 2025 bajo el mando de Reinaldo Rueda, cuando Honduras alcanzó las semifinales. El desafío deportivo será alto para el nuevo cuerpo técnico, que intentará consolidar un proyecto competitivo a nivel regional.

LAS ELIMINATORIAS AL MUNDIAL 2030

El proceso eliminatorio hacia la Copa Mundial de 2030 también marcará el rumbo de la selección hondureña. Las Clasificatorias de Concacaf contarán con la participación de 35 selecciones y se disputarán en tres rondas y una fase de repechaje, en un formato similar al ciclo anterior.

Honduras iniciará su participación en la segunda ronda al ubicarse actualmente en la séptima posición del ranking regional. En esta fase participarán 12 selecciones distribuidas en tres grupos de cuatro equipos que jugarán todos contra todos, en partidos de ida y vuelta para completar seis encuentros.

Los ganadores de grupo y los tres segundos lugares obtendrán clasificación directa a la Copa Mundial de la FIFA 2030, mientras que los dos mejores terceros lugares disputarán un Play-In en noviembre de 2029. El vencedor de esa serie avanzará al repechaje intercontinental en busca de un último boleto al Mundial.

De esta manera, el nuevo entrenador hondureño tendrá por delante un proceso largo y exigente que incluirá la Liga de Naciones, la Copa Oro y las eliminatorias mundialistas, con el objetivo final de devolver a Honduras a una Copa del Mundo.