¿Quién es José Francisco Molina, nuevo DT de Honduras? Sobreviviente del cáncer, mundialista con España y campeón como técnico

<b>José Francisco Molina Jiménez </b>quien<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/oficial-jose-francisco-molina-nuevo-tecnico-honduras-proceso-mundial-fifa-francis-hernandez-AG29492398" target="_blank"> fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección de Honduras</a></b> para el proceso al Mundial 2030, es un experimentado exfutbolista y entrenador español, conocido por su sólida carrera como portero y su versátil trayectoria en banquillos internacionales. Nacido el 8 de agosto de 1970 en Valencia, España, cuenta con 55 años de edad y representa un perfil formador ideal para proyectos a largo plazo, como el que asumirá en Centroamérica con la 'H'.Originario de la ciudad de Valencia, Molina creció en un entorno futbolístico propicio, ingresando joven a las categorías inferiores del <b>Valencia CF,</b> donde forjó su carácter competitivo. Su formación inicial en clubes locales como Alzira y Valencia Mestalla le dieron las bases para ascender al profesionalismo, destacando por su agilidad y liderazgo bajo los tres palos.Como persona, el nuevo timonel de los catrachos se describe como un profesional meticuloso y familiar, con un enfoque en la formación de jóvenes talentos y la implementación de metodologías modernas. Fuera del campo, ha enfatizado valores como la disciplina y el trabajo colectivo, influenciado por su paso por entornos exigentes en España y Asia.