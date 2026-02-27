¿Quién es José Francisco Molina, nuevo DT de Honduras? Sobreviviente del cáncer, mundialista con España y campeón como técnico

José Francisco Molina Jiménez quien fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección de Honduras para el proceso al Mundial 2030, es un experimentado exfutbolista y entrenador español, conocido por su sólida carrera como portero y su versátil trayectoria en banquillos internacionales. Nacido el 8 de agosto de 1970 en Valencia, España, cuenta con 55 años de edad y representa un perfil formador ideal para proyectos a largo plazo, como el que asumirá en Centroamérica con la 'H'. Originario de la ciudad de Valencia, Molina creció en un entorno futbolístico propicio, ingresando joven a las categorías inferiores del Valencia CF, donde forjó su carácter competitivo. Su formación inicial en clubes locales como Alzira y Valencia Mestalla le dieron las bases para ascender al profesionalismo, destacando por su agilidad y liderazgo bajo los tres palos. Como persona, el nuevo timonel de los catrachos se describe como un profesional meticuloso y familiar, con un enfoque en la formación de jóvenes talentos y la implementación de metodologías modernas. Fuera del campo, ha enfatizado valores como la disciplina y el trabajo colectivo, influenciado por su paso por entornos exigentes en España y Asia.

- Como guardameta fue de élite -

Su carrera como jugador abarcó dos décadas, debutando profesionalmente con el Valencia CF en la década de 1990, donde jugó como titular en LaLiga. Posteriormente brilló en el Villarreal CF, Albacete, Atlético de Madrid —donde ganó La Liga 1995-96 y la Copa del Rey 1996—, Deportivo de La Coruña y Levante UD, acumulando más de 300 partidos en Primera División. Molina también lució la camiseta de la Selección Española, participando en la Eurocopa 1996, el Mundial de Francia 1998 y la Eurocopa 2000, aunque con solo un partido disputado; su rol fue clave en procesos formativos juveniles previos. Se retiró alrededor de 2005.

Tras colgar los guantes, transitó al mundo directivo como Director Deportivo de la Selección Española entre 2018 y 2022, supervisando estructuras técnicas y juveniles. En este rol, impulsó metodologías innovadoras y el desarrollo de talentos, consolidando su expertise en gestión deportiva a nivel nacional.​ Su etapa como entrenador comenzó en 2009 con el Villarreal C y su filial, logrando permanencias clave en categorías inferiores. Ascendió al Villarreal B a la segunda división en 2011, un hecho histórico para la institución en su momento.​ Posteriormente, Molina expandió su carrera internacional: dirigió en Asia con clubes como Kitchee SC en Hong Kong —donde ganó ligas locales— y en la Indian Super League con Mohun Bagan desde junio 2024 hasta su salida reciente. VER MÁS: Honduras jugará en España: se confirma oficialmente el primer amistoso que tendrá la 'H' en el 2026: fecha y estadio Su estilo táctico prefiere el 4-4-2 equilibrado, enfocado en solidez defensiva y transiciones rápidas, adaptado a contextos multiculturales. Ha dirigido más de 200 partidos como técnico, destacando en procesos de reconstrucción y desarrollo juvenil.​

- Sobreviviente del cáncer -

Molina enfrentó un duro capítulo en su vida cuando fue diagnosticado con cáncer de testículo en 2002, durante su etapa como portero del Deportivo de La Coruña. A pesar del impacto emocional y físico, decidió mantenerlo en privado inicialmente para no distraer al equipo, sometiéndose a cirugía y tratamiento mientras continuaba entrenando con determinación; este episodio lo obligó a pausar temporalmente su carrera, pero su resiliencia le permitió regresar al campo meses después, demostrando una fortaleza mental admirable. La experiencia con el cáncer transformó profundamente a Molina, quien más tarde compartió públicamente su historia para inspirar a otros, enfatizando la importancia de la detección temprana y el apoyo familiar. Tras superar la enfermedad por completo, este reto fortaleció su enfoque en la vida, llevándolo a valorar aún más el fútbol como vía de superación.