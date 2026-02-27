¿Vuelve a la Selección? Edrick Menjívar responde, su reunión con Francis Hernández y Troglio: "Sería una buena opción"

<b>Clásico ante Marathón</b>"Un partido difícil, los dos equipos estamos necesitados de ganar, será un bonito partido. Es un equipo que juega en base a la pelota, genera muchas oportunidades de gol. Ayer quedaron con un jugador menos desde el primer minuto, conocemos al profe Pablo (Lavallén), un técnico que le gusta un equipo dinámico, un equipo muy sólido en todas su líneas".<b>¿Cómo se prepara un partido ante Marathón?</b>"Esperamos al mismo Marathón del torneo pasado, la idea de juego creo que es la misma. Nos podemos encontrar un equipo más apresurado porque tienen la urgencia de ganar, pero nosotros también tenemos esa urgencia. En definitiva esto se define en mayo, llegar bien en las instancias finales, quedar primero es importante pero no te garantiza el título. Creo que lo más importante ahora es que el equipo se encuentre en lo futbolístico".<b>¿Volver a la Selcción?</b>"Tuvimos una reunión con Francis (Hernández), hablamos muchas cosas positivas, nos dimos cada uno nuestro punto de vista, nos entendimos muy bien. Lo que hablamos me lo tengo que quedar para mí. Ojalá que él pueda trabajar con la necesidad que tiene la Selección".<b>Conclusiones sobre esa plática</b>"Me gustó mucho el proyecto y la mentalidad que tiene Francis, es alguien que le va a aportar mucho a la Selección para lo que se viene".