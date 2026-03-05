Kervin Arriaga recibe la noticia que tanto estaba esperando en la Liga Española: esto informa el Levante sobre el hondureño

El centrocampista hondureño del Levante, Kervin Arriaga, ya ha cumplido los tres partidos de sanción tras ser expulsado en el derbi ante el Valencia y se espera que sea una de las novedades de la convocatoria de su equipo para el partido del sábado ante el Girona en el Ciutat de València.

Arriaga fue expulsado el pasado 15 de febrero ante el Valencia con dos amarillas por protestar y aplaudir al colegiado del encuentro. Además del partido de sanción por su expulsión, también fue castigado con otros dos encuentros adicionales por haber menospreciado al árbitro al haberle aplaudido de forma irónica.

El jugador hondureño, que se disculpó con sus compañeros y con el cuerpo técnico, según explicó el entrenador del Levante, Luís Castro, se perdió los encuentros ante el Villarreal, Barcelona y Deportivo Alavés en los que su equipo cosechó dos derrotas y un triunfo.