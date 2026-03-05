Kervin Arriaga recibe la noticia que tanto estaba esperando en la Liga Española: esto informa el Levante sobre el hondureño

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/kervin-arriaga-mensaje-infantil-roja-recibio-levante-valencia-derbi-liga-espanola-II29308356" target="_blank">Arriaga</a> </b>fue expulsado el pasado 15 de febrero ante el <b>Valencia </b>con dos amarillas por protestar y aplaudir al colegiado del encuentro. Además del partido de sanción por su expulsión, también fue castigado con otros dos encuentros adicionales por haber menospreciado al árbitro al haberle aplaudido de forma irónica.