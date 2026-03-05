Legionarios

Kervin Arriaga recibe la noticia que tanto estaba esperando en la Liga Española: esto informa el Levante sobre el hondureño

El hondureño sonríe luego de haber sido expulsado y castigado en el último partido que disputó en la Liga Española.

  • Kervin Arriaga recibe la noticia que tanto estaba esperando en la Liga Española: esto informa el Levante sobre el hondureño

    El hondureño estuvo tres partidos sin poder jugar luego de haber sido expulsado ante Valencia en la Liga Española.
2026-03-05

El centrocampista hondureño del Levante, Kervin Arriaga, ya ha cumplido los tres partidos de sanción tras ser expulsado en el derbi ante el Valencia y se espera que sea una de las novedades de la convocatoria de su equipo para el partido del sábado ante el Girona en el Ciutat de València.

Tabla de posiciones de LaLiga: Getafe le da el golpe más duro de la temporada al Real Madrid y Barcelona lo celebra por lo alto

Arriaga fue expulsado el pasado 15 de febrero ante el Valencia con dos amarillas por protestar y aplaudir al colegiado del encuentro. Además del partido de sanción por su expulsión, también fue castigado con otros dos encuentros adicionales por haber menospreciado al árbitro al haberle aplaudido de forma irónica.

Kervin Arriaga se fue expulsado ante Valencia luego de que le aplaudiera al árbitro y éste no dudara en expulsarlo.

Kervin Arriaga se fue expulsado ante Valencia luego de que le aplaudiera al árbitro y éste no dudara en expulsarlo.

El jugador hondureño, que se disculpó con sus compañeros y con el cuerpo técnico, según explicó el entrenador del Levante, Luís Castro, se perdió los encuentros ante el Villarreal, Barcelona y Deportivo Alavés en los que su equipo cosechó dos derrotas y un triunfo.

¿Qué pasa con el hondureño Romell Quioto en Arabia Saudita con los bombardeos que reciben desde Irán?

Si no hay ningún imprevisto de última hora, Arriaga será una de las novedades de la convocatoria de Luís Castro para el choque ante el Girona en el que el Levante necesita ganar para aumentar sus opciones de pelear por la permanencia en Primera División.

Unirme al canal de noticias
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
Liga española
|
Kervin Arriaga
|
Levante
|
Girona
|