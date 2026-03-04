Anthony Paz, el futbolista catracho que la rompe en el fútbol colegial de Estados Unidos y sueña jugar con Honduras

Con apenas 18 años, el hondureño <b>Anthony Paz Ortega </b>comienza a abrirse camino en el competitivo fútbol colegial de Estados Unidos, destacando como una de las promesas catrachas en Luisiana.Nacido en San Pedro Sula, Honduras, y actualmente residente en el estado de Luisiana, <b>Anthony </b>ha construido una trayectoria sólida a base de talento, disciplina y constancia, manteniendo siempre intacto su gran sueño: vestir algún día la camiseta de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/agenda-paco-molina-seleccion-honduras-amistoso-contra-peru-madrid-DJ29571130" target="_blank">Selección Nacional de Honduras</a></b>.