Legionarios

Alberth Elis recibe la mejor noticia tras someterse a pruebas con el Minnesota United de la MLS

Alberth Elis escaló al primer equipo del Minnesota United de la Major League Soccer.

    El catracho se sometió a unas pruebas para unirse al primer equipo del Minnesota United de la MLS.

     Mario O. Figueroa
2026-03-03

El futbolista hondureño Alberth Elis dio un paso importante en su proceso de adaptación en la Major League Soccer tras cambiar de grupo de entrenamiento en el Minnesota United FC, dejando atrás el trabajo con el equipo filial para incorporarse a las sesiones del plantel principal de la franquicia estadounidense, tal como había adelantado DIEZ en recientes días.

La información fue confirmada el martes 3 de marzo por el periodista estadounidense Andy Greder, quien además brindó detalles adicionales sobre la actualidad del club norteamericano. En su reporte explicó que el capitán Michael Boxall se ausentó del entrenamiento tras recibir un golpe en la cara el fin de semana, y destacó la incorporación de Elis a los trabajos del primer equipo luego de haber estado con Minnesota United 2.

Cabe recordar que la “Panterita” se encontraba a prueba con el segundo equipo después de su salida del CS Marítimo, conjunto de la Segunda División de Portugal, y ahora busca convencer al entrenador Cameron Knowles para quedarse de manera definitiva en la institución. En ese sentido, si Elis logra convencer, tendrá un contrato con el Minnesota United.

El delantero hondureño espera relanzar su carrera en territorio estadounidense, una liga que conoce bien tras su exitoso paso por el Houston Dynamo, donde se ganó el apodo de “La Panterita” gracias a sus destacadas actuaciones y cuota goleadora, rendimiento que posteriormente le abrió las puertas del fútbol europeo.

Su etapa en Europa tuvo momentos importantes, pero en el último semestre vivió un periodo de inactividad que terminó influyendo en su situación contractual. Esa falta de continuidad fue determinante para que rescindiera su vínculo con el Marítimo a inicios de 2026, coincidiendo con la apertura del mercado de pases de invierno.

Ahora, con la oportunidad de entrenar junto al primer equipo del Minnesota United, Elis tiene una nueva vitrina para demostrar su calidad y recuperar su mejor versión. El atacante catracho buscará aprovechar cada sesión para convencer al cuerpo técnico y asegurar un lugar en el plantel que compite en la MLS.

