Alberth Elis recibe la mejor noticia tras someterse a pruebas con el Minnesota United de la MLS

Cabe recordar que la “Panterita” se encontraba a prueba con el segundo equipo después de su salida del CS Marítimo, conjunto de la Segunda División de Portugal, y ahora busca convencer al entrenador Cameron Knowles para quedarse de manera definitiva en la institución. <b>En ese sentido, si Elis logra convencer, tendrá un contrato con el Minnesota United.</b>El delantero hondureño espera relanzar su carrera en territorio estadounidense, una liga que conoce bien tras su exitoso paso por el Houston Dynamo, donde se ganó el apodo de “La Panterita” gracias a sus destacadas actuaciones y cuota goleadora, rendimiento que posteriormente le abrió las puertas del fútbol europeo.