Mathías Vazquez habla de su aventura en Cincinnati, de cómo es el Diego padre y dice: "Mi mejor versión fue sin él"

<b>Gracias por atendernos, Mathías. ¿Cómo estás?</b><br /><br />Gracias a ustedes, todo bien aquí en el equipo, trabajando paso a paso y con la ilusión de que me consideren acá en el primer equipo, ir mejorando poco a poco, al final de la temporada tengo un año acá para demostrar, y bueno, si me llegan a subir al primer equipo, la verdad que sería un sueño cumplido y un privilegio absoluto.<b>¿Cómo has sentido esa transición de reservas, Liga Nacional y ahora ser legionario?</b><br /><br />Sí, me parece que mi mayor ventaja es la edad, que soy joven, que soy delantero, que hay pocos ahora, al menos en Centroamérica. La verdad que mi rendimiento en Liga Nacional me parece que fue meritorio para ganar una oportunidad afuera.<b>Mathías, ¿qué partido o qué momento en tu carrera crees que es el que te sacó al extranjero?</b><br /><br />No creo que sea solo un momento, pero obviamente tengo días, tengo partidos que son muy importantes en los que hice un gran trabajo, que son noches mágicas que tuve. Te podría dar el ejemplo de los cuartos de final de la Concacaf del año pasado, del gol que le metí a Alajuelense al último minuto que Motagua nunca le había ganado a Alajuelense y no había ganado como en 50 años en Costa Rica, y eso me parece que me hizo conocerme internacionalmente y también mi rendimiento en selecciones menores, en Premundial Sub-20 y en los Juegos Centroamericanos ahora Sub-21.<b>¿Qué pasaba por tu mente cuando se criticaba que te metían porque eras el hijo de Diego?</b><br /><br />Yo me mentalicé siempre cuando decidí perseguir mi sueño de ser futbolista profesional, que era algo que iba a tener que superar, pero al final es ficticio. Si yo no le paro bolas, si no me afecta a mí, yo sé que mi papá es un profesional de la puta madre y que si me pone es porque me lo gané. Al final le tocó salir de Motagua y me parece que mi mejor versión fue sin él, fue con Javier, pero bueno, me parece que ya no debería ser un tema de conversación.<b>Tomás el avión a Estados Unidos, ¿con qué te encontrás en ese nuevo mundo?</b><br /><br />Bueno, la verdad que las instalaciones superaron mis expectativas, todo el profesionalismo que tiene acá la institución, te dan herramientas para mejorar de todas maneras, acá tienen nutricionistas, psicólogos, unas canchas de la puta madre y un gimnasio espectacular. Programas individuales para mejorar tal vez en lo que cada uno necesita. También otra cosa es que acá tal vez no se le da mucho mérito a lo que yo he hecho en la Liga Nacional, porque me tengo que aprobar acá primero, ya que bueno, no sé si acá miran el nivel de la Liga Nacional como muy bueno, así que cuando venga acá otra vez tengo que empezar de cero y ganar un puesto poco a poco, demostrando que tengo el nivel para estar acá.