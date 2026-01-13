Kervin Arriaga podría romper el mercado de fichajes: tres clubes quieren fichar al hondureño; ¡hasta en la Premier League!

El ascenso de <b>Kervin Arriaga </b>en el fútbol europeo no ha pasado desapercibido. Tras consolidarse en el mediocampo del <b>Levante UD </b>de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/cancelo-sorprende-todo-el-madrid-con-su-mensaje-y-el-dorsal-que-portara-en-el-barcelona-no-quiero-ver-hundido-DC28915042" target="_blank">Liga Española</a></b>, el internacional hondureño se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado.Según informes recientes, el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/kervin-arriaga-rumor-fichaje-genoa-serie-a-postura-levante-salida-liga-espanola-ID28902903" target="_blank">Genoa</a> </b>valora seriamente su incorporación inmediata para fortalecer su zona medular. Sin embargo, no son los únicos que buscan fichar al catracho en este mercado de invierno.