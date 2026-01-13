Klopp impacta a todos con lo que dijo sobre ser el técnico de Real Madrid: "Los rumores ya se venían escuchando..."

El entrenador alemán <b>Jurgen Klopp </b>ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada desde Madrid tras la destitución de <b>Xabi Alonso </b>como técnico del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/alvaro-arbeloa-real-madrid-fichaje-tecnico-relacion-xabi-alonso-interino-permanente-conferencia-OC28912682" target="_blank">Real Madrid</a> </b>y ha afirmado que esa decisión no tiene nada que ver con él."Creo que los rumores ya se venían escuchando desde hace un tiempo. Y sé exactamente si tu pregunta va por ahí, pero no tiene nada que ver conmigo", ha afirmado el técnico al ser preguntado en el canal austríaco <i>Servus TV </i>si tras la marcha de <b>Xabi </b>su móvil ha empezado ya a sonar.