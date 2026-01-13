Arbeloa revela cómo lo ficharon, su relación con Xabi Alonso y si es interino o permanente: “Llevo 20 años aquí; es mi casa”

<b>Arbeloa </b>explicó que ayer por la tarde le comunicaron que el club y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/xabi-alonso-despide-real-madrid-frio-mensaje-sin-mencionar-florentino-perez-OC28912279" target="_blank">Xabi Alonso</a> </b>había "llegado de mutuo acuerdo a separar sus caminos" y que querían que él tomase las riendas del primer equipo. "Ayer hablé con Xabi, todos sabéis la relación y amistad que me une con él, lo que le aprecio y seguirá siendo mutuo", añadió.