Arbeloa revela cómo lo ficharon, su relación con Xabi Alonso y si es interino o permanente: “Llevo 20 años aquí; es mi casa”

Álvaro Arbeloa admitió que este martes "es un día especial" para él, durante su presentación como nuevo entrenador del Real Madrid, cargo que asume "consciente de la responsabilidad" que tiene y que encara "con muchísima ilusión". "Para mí es un día especial como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa y cada día que pasaba en el mejor club del mundo y de la historia para mí ha sido especial. Hoy es uno de ellos, consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y con muchísima, muchísima ilusión", afirmó

Arbeloa explicó que ayer por la tarde le comunicaron que el club y Xabi Alonso había "llegado de mutuo acuerdo a separar sus caminos" y que querían que él tomase las riendas del primer equipo. "Ayer hablé con Xabi, todos sabéis la relación y amistad que me une con él, lo que le aprecio y seguirá siendo mutuo", añadió.

LA CONFERENCIA DE PRENSA DE ÁLVARO ARBELOA

Su llegada: “Es un día especial. Como lo han sido todos en los que he formado parte del Madrid. Llevo 20 años en esta casa. Es el mejor club de la historia. Consciente de la responsabilidad que tengo y con mucha ilusión”. Ha hablado con Xabi: “Ayer por la tarde me comunican que Xabi y el club han llegado a un acuerdo y que querían que tomase la responsabilidad. Claro que he hablado con Xabi, todos aquí sabéis la amistad que me une con él. Le aprecio mucho y le quiero, sé que es mutuo. Y seguirá siendo así”. Interino o permanente: “Llevo 20 años aquí y estaré hasta que el Madrid quiera. Esta es mi casa, así lo siento”. Los problemas del equipo: “Lo que hable con Xabi queda entre nosotros. Tengo muchas ganas de empezar con mi primer partido, nos jugamos todo en Copa. Tengo una plantilla extraordinaria en mis manos. Tengo ganas de que llegue”. Implicación de los jugadores: “Todos hemos visto en los últimos partidos, cómo se esforzaron en la Supercopa... Tenemos una gran plantilla con chicos dispuestos a todo. Que no se olvide que hay jugadores con seis Copas de Europa. Eso parece que se olvida pronto. Eso ha llevado al Madrid a ser el mejor club de la historia”.

Los egos del vestuario: “No es algo que me preocupe mucho. Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores. Les he dicho que la mejor etapa de mi vida fue jugar en el Madrid, lo tienen que disfrutar. Son autoexigentes. Ha sido una buena toma de contacto”. ¿Dónde está el problema?: “Hay temporada por delante, estamos en gran disposición en todos los torneos. Eso me preocupa, tener disponibles a todos, conocernos, trabajar con ellos... Lo importante son ellos, que sean felices, que disfruten en el campo. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Tenemos ambición por luchar por todo”. Qué es jugar bien: “El Madrid lleva 120 años de historia y es difícil que le reconozcan las cosas. Aquí algunos han ganado tres Champions y sé dónde estoy. Sé la exigencia que tenemos y lo que es jugar bien, lo que quiere ver el aficionado. Aquí importa ganar”. Su relación con Xabi: “Me ha deseado lo mejor, igual que haría yo al revés. Tenemos una amistad que está por encima de todas las cosas. Me deseó lo mejor. Le va a ir muy bien y estaremos siempre juntos”: La cantera: “Es la mejor cantera del mundo. Hay jugadores crecidos en la Fábrica. Tenemos una suerte enorme de estar con muchos jugadores estos años, me han traído hasta aquí. Saben que tienen una gran oportunidad, el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. Saben de la exigencia del Madrid y saben que cuento con ellos”. Mourinho: “No he hablado con él. Para mí fue un privilegio ser entrenado por él, una persona que influyó mucho en mí. Voy a ser Arbeloa, no tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mou fracasaría estrepitosamente”.