Arbeloa prepara al Real Madrid y su debut será en Copa del Rey: la lista de jugadores ausentes en su primer entrenamiento

Álvaro Arbeloa vivió su primer día como entrenador del Real Madrid, tras la decisión de la directiva del club blanco de dar por finalizada la corta etapa de Xabi Alonso y apostar por el técnico de su filial, que se presentó a los jugadores antes de dirigir el entrenamiento previo a la visita copera al Albacete, con Antonio Pintus de nuevo al mando de la preparación física. A primera hora de la mañana Arbeloa llegó a la Ciudad Real Madrid en un día especial. La única sesión de entrenamiento con la que el conjunto madridista preparó los octavos de final de la Copa del Rey, se inició con 30 minutos de retraso al horario marcado, a las 11:30 horas (4:30 de la mañana en Honduras).

El motivo fue la presentación de Arbeloa en el vestuario a los jugadores del primer equipo con una charla que dio paso a la activación previa en el gimnasio a saltar al terreno de juego del campo de entrenamiento habitual en la ciudad deportiva. Junto a Arbeloa, con rostro muy serio en todo momento viendo las carreras de calentamiento de sus jugadores y los rondos iniciales, la imagen de la mañana fue el regreso de Antonio Pintus al mando de la preparación física de los futbolistas. El preparador italiano, apartado del primer equipo desde la llegada de Xabi Alonso para la disputa del Mundial de Clubes con el que el Real Madrid cerró la pasada temporada, seguía en el club blanco como supervisor de todos los equipos pero alejado del campo al que regresó en la mañana del martes.

Cerca de los jugadores, Pintus fue el encargado de dar las consignas en los momentos iniciales de trabajo físico, antes de mantener una conversación con Arbeloa. El nuevo técnico madridista esperó a que el entrenamiento se cerrase a la presencia de los medios de comunicación, para comenzar a comunicar en ejercicios con balón la idea que quiere inculcar con la que jugaba en el Castilla. Junto a Arbeloa subió al primer equipo en su primer día su mano derecha, Juli Carmona. No lo hizo Diego López, encargado de los porteros del filial madridista. Luis Llopis se mantiene como preparador de los guardametas del primer equipo.