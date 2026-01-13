Arbeloa prepara al Real Madrid y su debut será en Copa del Rey: la lista de jugadores ausentes en su primer entrenamiento

Cerca de los jugadores, <b>Pintus </b>fue el encargado de dar las consignas en los momentos iniciales de trabajo físico, antes de mantener una conversación con Arbeloa. El nuevo técnico madridista esperó a que el entrenamiento se cerrase a la presencia de los medios de comunicación, para comenzar a comunicar en ejercicios con balón la idea que quiere inculcar con la que jugaba en el Castilla.Junto a Arbeloa subió al primer equipo en su primer día su mano derecha, <b>Juli Carmona</b>. No lo hizo <b>Diego López</b>, encargado de los porteros del filial madridista. <b>Luis Llopis </b>se mantiene como preparador de los guardametas del primer equipo.