Rodrygo rompe el silencio tras sufrir la peor lesión y Neymar le deja desgarrador mensaje: "De los peores días de mi vida..."

El futbolista de Real Madrid se quiebra tras confirmarse la peor lesión; Neymar se pronuncia y le deja desgarrador mensaje.

    Rodrygo se pronuncia en sus redes sociales y Neymar le deja desgarrador mensaje al futbolista del Real Madrid.
2026-03-03

El brasileño Rodrygo Goes, futbolista del Real Madrid, quien sufrió frente al Getafe una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, según confirmaron este martes las pruebas médicas, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que, consideró, que "tal vez la vida ha sido un poco cruel" con él "últimamente".

“Incluso sin entender, confío en ti...", empieza su texto. "Uno de los peores días de mi vida, cuánto temí siempre esta lesión... tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... no sé si merezco esto, pero ¿de qué puedo quejarme? Cuántas cosas maravillosas viví ya, que yo tampoco merecía", prosigue el futbolista de Real Madrid.

"Un gran obstáculo surgió en mi vida, en mi carrera, y que me impide hacer lo que yo más amo por un cierto tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todos saben cuánto significa para mí. Y sólo me queda ser fuerte, como siempre. Eso no es una novedad", continúa.

"Gracias a todo el mundo por las oraciones, mensajes y cariño. Son muy importantes para mí. Incluso siendo un momento muy difícil, prometo no parar aquí, creo que aún tengo muchas cosas increíbles por vivir y dar alegrías a todos los que confían en mí, es solo un hasta pronto... Dios continúa en el control de todo", concluye.

Rodrygo Goes estará de baja entre 10 y 12 meses, por lo que dice adiós a un 2026 en el que iba a disputar el Mundial United con Brasil en Estados Unidos, México y Canadá en el próximo mes de junio.

NEYMAR LE DEJA MENSAJE A RODRYGO

Neymar Jr envía un mensaje en sus redes sociales para su compatriota Rodrygo, quien sufrió una fuerte lesión que lo alejará de las canchas lo que resta del año y por ende, se perderá el Mundial 2026 con la Selección de Brasil.

"Hoy es uno de mis días más tristes. Cuando me enteré de la lesión, una película apareció en mi cabeza. ¡Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo a vivir esta lesión! Mi 10, mi niño, mi heredero (como te llamo) solo te pido una cosa.. 'Cuida tu cabeza' ahora es el momento de poner a todos los que amas a tu alrededor".

"Y como dijiste, no deberías tener que pasar por eso ahora mismo... Pero quienes somos nosotros para dudar del plan de Dios. Hermanito... FUERTE, estoy seguro que volverá volando. Te amo de la misma manera que me has apoyado, estaré aquí para ti!!", expresa el mensaje publicado por el exfutbolista de Barcelona y PSG.

