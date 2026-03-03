Rodrygo rompe el silencio tras sufrir la peor lesión y Neymar le deja desgarrador mensaje: "De los peores días de mi vida..."

"Un gran obstáculo surgió en mi vida, en mi carrera, y que me impide hacer lo que yo más amo por un cierto tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todos saben cuánto significa para mí. Y sólo me queda ser fuerte, como siempre. Eso no es una novedad", continúa."Gracias a todo el mundo por las oraciones, mensajes y cariño. Son muy importantes para mí. Incluso siendo un momento muy difícil, prometo no parar aquí, creo que aún tengo muchas cosas increíbles por vivir y dar alegrías a todos los que confían en mí, es solo un hasta pronto... Dios continúa en el control de todo", concluye.