Bayern Múnich castigó al Dortmund en un electrizante clásico y así marcha la tabla de posiciones en la Bundesliga

Borussia Dortmund y Bayern Múnich protagonizaron este sábado el clásico de la Bundesliga, que terminó con un electrizante 2-3 a favor de los bávaros en el Signal Iduna Park, en el duelo correspondiente a la jornada 24 del certamen. El conjunto amarillo y negro necesitaba ganar en casa para recortar distancias en la parte alta con el Bayern, pero un doblete de Harry Kane en el complemento y un golazo de Kimmich acabó con todos los planes.

El Dortmund se puso en ventaja a los 26 minutos con el tanto de Nico Schlotterbeck. El defensor y capitán del equipo conectó un cabezazo tras un tiro libre indirecto para derribar la cabaña de Gregor Kobel. Fue un partido de ida y vuelta, donde el Bayern evitó a toda costa sufrir su segunda caída de la temporada. Solo ha perdido un partido y fue de manera sorpresiva el pasado 24 de enero cuando el modesto Augsburgo silenció en el Allianz Arena (1-2). En el segundo tiempo, Harry Kane no desaprovecharía una gran jugada colectiva. Kimmich levantó el balón buscando a Gnabry y éste sirvió de cabeza para que el punta inglés, libre de marcas dentro del área, anotara sin problemas ante Jonas Urbig. Una espectacular triangulación que terminó en las redes en el 54'.

El Bayern no aflojó tras marcar el empate y se fue en busca del triunfo. El equipo de Vincent Kompany remontó luego de un claro penal que Schlotterbeck le cometió a Stanisic y Kane lo convirtió en gol para firmar su doblete al 70'. El disparo del británico fue al costado derecho, donde Urbig logró desviarlo, pero no lo suficiente para evitar la caída de su portería. Cabe recordar que Harry Kane, de 32 años, es el máximo romperedes del campeonato alemán con 30 goles en 24 partidos disputados. También cuenta con cinco asistencias.

Cuando parecía que el Dortmund no reaccionaba, Sabtizer colgó un centro y Daniel Svensson apareció con la derecha para firmar un auténtico golazo y volver a poner tablas en el 82'. Sin embargo, faltaban más emociones. Olise se fue hasta la última línea y envió un centro que la defensa local intentó despejar, pero Kimmich estaba atento y, sin dejarla caer, la colocó con la zurda al palo más lejano para sentenciar el encuentro al 87'. Con este resultado, el Bayern Múnich sigue dominando la Bundesliga y suma 63 puntos, tras obtener 20 triunfos, tres empates y solo una derrota. El cuadro bávaro le saca 11 puntos de ventaja a un Dortmund (52) que continúa en el segundo puesto y sufrió su segunda derrota del torneo.