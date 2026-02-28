Bayern Múnich castigó al Dortmund en un electrizante clásico y así marcha la tabla de posiciones en la Bundesliga

El <b>Dortmund </b>se puso en ventaja a los 26 minutos con el tanto de <b>Nico Schlotterbeck</b>. El defensor y capitán del equipo conectó un cabezazo tras un tiro libre indirecto para derribar la cabaña de <b>Gregor Kobel</b>.Fue un partido de ida y vuelta, donde el <b>Bayern </b>evitó a toda costa sufrir su segunda caída de la temporada. Solo ha perdido un partido y fue de manera sorpresiva el pasado 24 de enero cuando el modesto <b>Augsburgo </b>silenció en el Allianz Arena (1-2).En el segundo tiempo,<b> Harry Kane </b>no desaprovecharía una gran jugada colectiva. <b>Kimmich </b>levantó el balón buscando a <b>Gnabry </b>y éste sirvió de cabeza para que el punta inglés, libre de marcas dentro del área, anotara sin problemas ante <b>Jonas Urbig</b>. Una espectacular triangulación que terminó en las redes en el 54'.