Internacionales

OFICIAL: Barcelona confirma el regreso de Joao Cancelo; este es el dorsal que utilizará y, ¿por qué borraron el anuncio?

Tal como se venía rumorando, Joao Cancelo es nuevo futbolista de Barcelona, pero ¿por qué los culés borraron su presentación?

  • OFICIAL: Barcelona confirma el regreso de Joao Cancelo; este es el dorsal que utilizará y, ¿por qué borraron el anuncio?

    Barcelona anunció oficialmente el regreso de Joao Cancelo, pero borraron la publicación en sus redes sociales.
2026-01-13

El FC Barcelona ha hecho oficial este martes el regreso del lateral Joao Cancelo, que jugará como cedido en el club azulgrana hasta final de la presente temporada y lucirá el dorsal '2', el mismo número que llevó en su primera etapa (2023-24) como jugador del equipo catalán.

Después de aterrizar en Barcelona el lunes para pasar la revisión médica, el zaguero luso ha firmado este martes en las oficinas del club su nuevo contrato acompañado del presidente Joan Laporta, los directivos Rafa Yuste y Joan Solé, y el director del área de fútbol Anderson Luis de Souza 'Deco'.

Arbeloa revela cómo lo ficharon, su relación con Xabi Alonso y si es interino o permanente: “Llevo 20 años aquí; es mi casa”

La firma de este contrato se produce después de que en el FC Barcelona y Al Hilal saudí hayan llegado a un acuerdo para la cesión del jugador portugués hasta final de la presente temporada.

Cancelo, de 31 años, llega procedente del fútbol saudí al conjunto azulgrana, donde ya jugó como cedido por el Manchester City el curso 2023-2024, para cubrir esta vez la baja de larga duración del central Andreas Christensen.

Antes, el portugués firmó seis temporadas con el Manchester City en 2019, pero salió como cedido en 2023 al Bayern de Múnich, club en el que jugó durante cinco meses.

OFICIAL: Barcelona confirma el regreso de Joao Cancelo; este es el dorsal que utilizará y, ¿por qué borraron el anuncio?

Posteriormente regresó al equipo mancuniano, donde no tuvo protagonismo. Entre septiembre de 2023 y junio de 2024 jugó con el Barça -entonces dirigido por Xavi Hernández- como cedido y en agosto de 2024 fue traspasado al Al-Hilal saudí.

Bota de Oro 2026: Mbappé sigue su mala racha y es superado; los que están empatados en la cima y así quedó el ranking

Su polivalencia, ya que puede jugar en ambos flancos de la defensa, ha convencido al técnico alemán Hansi Flick. Antes de firmar el contrato en las oficinas del club, Cancelo ha acudido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper y se ha ejercitado al margen de sus compañeros.

¿POR QUÉ BORRARON EL ANUNCIO DE SU FICHAJE?

Diario AS informa lo sucedido con las publicaciones eliminadas por el Barcelona. La entidad blaugrana asume como error propio el haberse precipitado con la oficialidad del fichaje sin haberse resuelto todos los famosos ‘flecos’ de la operación.

Aun así, confían en que todo estará cien por cien cerrado en un plazo estimado de una hora. Una vez resuelto, Cancelo será presentado. El fallo ha sido, en definitiva, de los plazos de comunicar el fichaje.

Cuenta Gerard Romero en Jijantes que todo el lío ha ocurrido porque Al Hilal le ha pedido un documento al Barça que no tenía previsto. Cuando lo envíe y el club árabe de el ‘OK’, se concretará el fichaje.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Fichaje
|
Joao Cancelo
|
Barcelona
|