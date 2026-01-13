OFICIAL: Barcelona confirma el regreso de Joao Cancelo; este es el dorsal que utilizará y, ¿por qué borraron el anuncio?

La firma de este contrato se produce después de que en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/raphinha-xabi-alonso-mensaje-barcelona-real-madrid-supercopa-instagram-AD28906987" target="_blank">FC Barcelona</a> </b>y <b>Al Hilal </b>saudí hayan llegado a un acuerdo para la cesión del jugador portugués hasta final de la presente temporada.Cancelo, de 31 años, llega procedente del fútbol saudí al conjunto azulgrana, donde ya jugó como cedido por el <b>Manchester City </b>el curso 2023-2024, para cubrir esta vez la baja de larga duración del central <b>Andreas Christensen</b>.Antes, el portugués firmó seis temporadas con el Manchester City en 2019, pero salió como cedido en 2023 al Bayern de Múnich, club en el que jugó durante cinco meses.