Kervin Arriaga es pretendido por histórico club de Italia: esta es la postura del Levante para dejarlo ir de la Liga Española

El futuro de Kervin Arriaga podría dar un salto importante en este mercado de fichajes de invierno en 2026. Tras una temporada destacada en España con el Real Zaragoza y el Levante UD, el mediocampista hondureño ha despertado el interés de un club de la Serie A. De acuerdo con el periodista Matteo Moretto, el Genoa de Italia ha seguido muy de cerca al Misilito, un interés que ha sido confirmado por la Cadena SER, medio que reveló que el club prepara una oferta cercana a los 5.5 millones de euros para intentar fichar al seleccionado catracho. Esta cifra no incluiría variables ni bonus, que podrían elevar el monto final de la operación.

En el Levante UD son conscientes del interés que existe por Kervin Arriaga. El club granota atraviesa una situación financiera delicada tras registrar pérdidas millonarias la temporada pasada, por lo que una venta importante representaría un alivio para su tesorería. Aun así, la directiva no está dispuesta a regalar a una de sus piezas más importantes. El máximo accionista del Levante, Pepe Danvila, fue claro al señalar que no se contempla la salida de Arriaga por debajo de su cláusula de rescisión, fijada en 20 millones de euros, o por una cifra muy cercana. Internamente, el club valora al hondureño en al menos 15 millones de euros y lo considera una pieza estructural del proyecto deportivo. Además, el mediocampista tiene contrato vigente hasta 2028. Pese a ello, en España dan por hecho que el Genoa formalizará su propuesta entre martes y miércoles, en un intento por convencer al Levante de abrir negociaciones. El interés del técnico Daniele De Rossi en el volante catracho es fuerte, ya que lo considera un refuerzo clave para fortalecer el mediocampo de un equipo que pelea por no descender. Incluso, la Cadena SER informó que el Levante ya trabaja en un posible sustituto ante un eventual traspaso. Se trata del francés Ugo Raghouber, volante del Lille, por quien buscarían una cesión para cubrir la salida de Arriaga.