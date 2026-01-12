Kervin Arriaga es pretendido por histórico club de Italia: esta es la postura del Levante para dejarlo ir de la Liga Española

En el <b>Levante UD </b>son conscientes del interés que existe por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/revelado-tecnico-del-levante-confirma-el-estado-de-la-lesion-del-hondureno-kervin-arriaga-PL28894469" target="_blank">Kervin Arriaga</a></b>. El club granota atraviesa una situación financiera delicada tras registrar pérdidas millonarias la temporada pasada, por lo que una venta importante representaría un alivio para su tesorería. Aun así, la directiva no está dispuesta a regalar a una de sus piezas más importantes.El máximo accionista del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/kervin-arriaga-rescata-empate-con-levante-en-la-liga-de-espana-pero-se-lesiona-FL28893574" target="_blank">Levante</a></b>, <b>Pepe Danvila</b>, fue claro al señalar que no se contempla la salida de Arriaga por debajo de su cláusula de rescisión, fijada en <b>20 millones de euros</b>, o por una cifra muy cercana. Internamente, el club valora al hondureño en al menos 15 millones de euros y lo considera una pieza estructural del proyecto deportivo. Además, el mediocampista tiene contrato vigente hasta 2028.Pese a ello, en España dan por hecho que el <b>Genoa </b>formalizará su propuesta entre martes y miércoles, en un intento por convencer al Levante de abrir negociaciones. El interés del técnico <b>Daniele De Rossi </b>en el volante catracho es fuerte, ya que lo considera un refuerzo clave para fortalecer el mediocampo de un equipo que pelea por no descender.Incluso, la <b>Cadena SER </b>informó que el <b>Levante </b>ya trabaja en un posible sustituto ante un eventual traspaso. Se trata del francés <b>Ugo Raghouber</b>, volante del Lille, por quien buscarían una cesión para cubrir la salida de <b>Arriaga</b>.