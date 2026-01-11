Kervin Arriaga rescata empate con Levante en la Liga de España, pero se lesiona y enciende las alarmas

El hondureño había sido titular y estaba firmando un partido de equilibrio y despliegue en la medular, hasta que decidió pedir el cambio tras dialogar con el cuerpo técnico.Su lugar fue ocupado por Unai Vencedor para cerrar los minutos finales del encuentro, mientras se espera el parte médico oficial que determine la gravedad de la lesión y el tiempo de baja.La situación genera inquietud, ya que el paso de Arriaga por el Levante ha estado marcado por problemas físicos. Incluso, las lesiones le impidieron iniciar el torneo con normalidad, una constante que ahora vuelve a aparecer.