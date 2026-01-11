Kervin Arriaga rescata empate con Levante en la Liga de España, pero se lesiona y enciende las alarmas

Kervin Arriaga encendió las alarmas en el Levante UD y en el fútbol hondureño tras marcharse lesionado en el empate ante el Espanyol, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga, disputado en el estadio Ciutat de València. El mediocampista catracho tuvo que abandonar el campo al minuto 77 luego de sentir molestias en el muslo izquierdo, en un momento del partido en el que el encuentro estaba igualado y con ambos equipos buscando la victoria. Los granotas llegaban al compromiso impulsados por una contundente victoria ante el Sevilla, mientras que el conjunto visitante afrontaba el duelo tras una dura derrota frente al Barcelona en la reanudación del torneo luego del parón invernal.

El Espanyol fue el primero en golpear en el marcador. Al minuto 53, Carlos Romero sacó un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta del Levante y adelantó a los “Periquitos” en un momento clave del segundo tiempo. La reacción del equipo dirigido por Luís Manuel Ferreira no se hizo esperar. Apenas dos minutos después, Iker Losada apareció en el área para firmar el empate y devolverle la calma a los locales.

ARRIAGA PIDIÓ EL CAMBIO

El legionario hondureño tomó el balón desde su zona, avanzó con potencia y, en plena carrera, cayó al césped visiblemente afectado, tocándose la parte exterior del muslo. Al salir del terreno, el gesto de dolor era evidente con el 'Misilito' tapándose el rostro, reflejando preocupación tanto en el banquillo granota como en la afición, que lo despidió con aplausos reconociendo su esfuerzo.