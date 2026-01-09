¡Desde la banca! Keyrol Figueroa se luce con otro doblete y le da la victoria al Sub-21 del Liverpool de Inglaterra

El delantero hondureño Keyrol Figueroa se luce en Inglaterra al marcar dos tantos en pocos minutos que tuvo acción con el Liverpool sub-21 ante el Norwich.

Los 'Reds' visitaron a los 'Canarios' y entre los 11 titulares no se vio el nombre del atacante catracho, empezó viendo el juego desde el banquillo de suplentes. El Norwich se empezó a dar a respetar en su casa al ponerse arriba en el marcador en los primeros minutos del juego, pero el empate se dio rápido, cinco minutos después.

Se fueron al descanso con ese empate y cuando inició la etapa del complemento se volvieron a poner arriba a los 'Auriverdes' y fue el momento en el que se vino la oportunidad para Figueroa.