¡Desde la banca! Keyrol Figueroa se luce con otro doblete y le da la victoria al Sub-21 del Liverpool de Inglaterra

Keyrol no desaprovechó los minutos y al 82 se hizo presente en el marcador para darle empate al Liverpool en la visita al Norwich. Cuando parecía que todo terminaba con un empate 2-2 volvió a decir presente el hondureño Figueroa justo al 90+4 para definir el marcador 2-3 a favor del Liverpool y así escalar en la tabla. El delantero catracho Keyrol Figueroa con estos dos tantos ante el Norwich llegó nueve goles anotados en diez partidos disputados en esta temporada, mismas jornadas hasta el momento.El próximo compromiso del Liverpool Sub-21 será de local ante el Arsenal este sábado 17 de enero donde se espera que Figueroa siga sumando minutos y goles. Los 'reds' están en la posición 14 de 29 equipos con 13 puntos, nueve menos que el Ipswich Town que es el líder con misma cantidad de partidos (10).