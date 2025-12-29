Elis confiesa que llamó a Rueda por una oportunidad y habla del nuevo DT de Honduras: "Que venga con ganas de ir al próximo Mundial"

<b>¿Y pasó por su cabeza decir “bueno, si no regreso al fútbol me voy a retirar”?</b><br /><br />Cuando regresaba a entrenar todo iba a ser dependiendo cómo yo me sintiera y gracias a Dios no sentí nada diferente en la cabeza ni nada, entonces cada vez me iba sintiendo mejor. Estoy bien, decía yo, o cuando empezaba a cabecear la pelota, por ejemplo, al inicio decía no siento nada, estoy bien y gracias a Dios pude regresar y ahora tratando de dar siempre lo mejor y trabajando fuerte para tratar de seguir creciendo en el fútbol.<b>¿Cómo se da la oportunidad de que lo llamen de Portugal? </b><br /><br />Sí, hasta yo me pregunto cómo estoy aquí, yo mismo. Sin duda que fue Dios. Cuando me pongo a pensarlo y a analizarlo, increíble que vinieron equipos a buscarme porque yo no había jugado casi, había jugado muy poco. Yo dije sin duda que Dios me está dando la bendición de volver al extranjero.<br /><br />Todo fue en una semana, yo jugué tres partidos de titular prácticamente en línea y en los tres metí un gol. Entonces cuando metí el segundo gol me vieron, cuando metí el tercero ya me dijeron, todo en una semana, y la verdad que sin duda fue Dios que me dio la bendición de volver al extranjero. Yo muy agradecido con él porque estuvo conmigo en los momentos más difíciles, siempre estaba tranquilo, entregándole todo a él y Dios escuchó mis oraciones porque también le pedía que se pudiera volver a ir al extranjero y Él me dio esa bendición de volver a jugar en Portugal.