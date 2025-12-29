OFICIAL: Olimpia toma rotunda decisión con el contrato de Emanuel Hernández y esto pasa para 2026

Además de dar mucha seguridad al León en la zona baja, es un líder dentro del campo y ese es uno de los tantos detalles que la afición de Olimpia admira.Ahora la directiva del conjunto blanco que lidera<b> Rafael Villeda</b>, ha decidido renovar un año más de contrato a Emanuel Hernández, por lo que ha estampado su firma hasta 2026.Hérnandez llegó a<b> Olimpia</b> en enero de 2025 y tras completar un año, ya fue campeón y actualmente se encuentra buscando el bicampeonato ante <b>Marathón </b>en la final del Apertura de la Liga Nacional de Honduras.