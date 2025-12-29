OFICIAL: Olimpia toma rotunda decisión con el contrato de Emanuel Hernández y esto pasa para 2026

Olimpia sigue con su plan renovación para 2026 y ahora ha decidido tomar rotunda postura con el contrato de Emanuel Hernández, defensor uruguayo que llegó bajo las órdenes de Eduardo Espinel al club. Hérnandez ha sido un jugador constante en los once titulares de Olimpia y pocas veces se lesiona, ya que cuida muy bien de su físico para estar al 100%.

Además de dar mucha seguridad al León en la zona baja, es un líder dentro del campo y ese es uno de los tantos detalles que la afición de Olimpia admira. Ahora la directiva del conjunto blanco que lidera Rafael Villeda, ha decidido renovar un año más de contrato a Emanuel Hernández, por lo que ha estampado su firma hasta 2026. Hérnandez llegó a Olimpia en enero de 2025 y tras completar un año, ya fue campeón y actualmente se encuentra buscando el bicampeonato ante Marathón en la final del Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Comunicado de Olimpia sobre Emanuel Hernández

El Club Olimpia Deportivo a nuestra noble afición, prensa deportiva y al público en general que se ha llegado a un acuerdo para la renovación de contrato por un año del defensor uruguayo Juan Emanuel Hernández, quien continuará formando parte de nuestra institución. Durante su primera temporada con el Rey de Copas, Emanuel se consolidó como titular en la zaga central, demostrando regularidad, liderazgo y un alto nivel competitivo. Su rendimiento fue clave para la obtención del título de Liga Nacional (Clausura 2025), así como para alcanzar las semifinales de la Copa Centroamericana (2025).