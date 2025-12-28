Jerry Bengtson explica por qué regresó antes, confirma su futuro y esto dijo de Dereck: "Tiene para llegar a Inglaterra"

Bengtson habló en zona mixta sobre su regreso a las canchas y explicó por qué volvió antes de lo esperado, ya que los primeros informes indicaban que se perdería lo que restaba del campeonato.

Olimpia sonríe luego de ganarle a Real España en el último partido de las triangulares, pero no solo por eso, sino porque recuperó a Edwin Rodríguez y al experimentado Jerry Bengtson para la gran final que jugarán contra Marathón por el Apertura 2025 .

"Después de casi dos meses, estos 45 minutos me sentí muy bien, poco a poco vamos a ir tomando ritmo. La doctora que me trató dijo que no volvería a jugar este torneo, pero ella vio mi mejoría y por eso me dijo que estaba listo para regresar", comentó.

'El Hombre de Hielo' confirmó que aún tiene seis meses más de contrato con el 'Rey de Copas' y que se encuentra feliz en el equipo, por lo que los va a cumplir, despejando así las dudas sobre su futuro profesional.

"Tengo contrato hasta julio, me siento bien en este equipo, estoy contento de volver, estos 45 minutos fueron importantes para estar bien para la final", subrayó.

Al ser consultado por el nivel de Dereck Moncada, joven jugador que ha venido ganando protagonismo en el equipo gracias a su rendimiento y proyección, y quien marcó el gol de la victoria ante La Máquina de Jeaustin Campos, señaló:

"Dereck ha crecido mucho en poco tiempo, orgulloso de él, va a llegar largo, que siga así. Creo que tiene potencia y ese fútbol que él tiene es para llegar a Inglaterra, siento que pronto lo veremos por allá", aseguró.