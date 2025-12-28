Jerry Bengtson explica por qué regresó antes, confirma su futuro y esto dijo de Dereck: "Tiene para llegar a Inglaterra"

<b>Olimpia </b>sonríe luego de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-vs-real-espana-en-vivo-hora-canal-transmision-deportes-tvc-triangulares-liga-nacional-LJ28748030" target="_blank">ganarle a Real España</a></b> en el último partido de las triangulares, pero no solo por eso, sino porque recuperó a <b>Edwin Rodríguez </b>y al experimentado <b>Jerry Bengtson </b>para la gran final que jugarán contra Marathón por el <b>Apertura 2025</b>.<b>Bengtson </b>habló en zona mixta sobre su regreso a las canchas y explicó por qué volvió antes de lo esperado, ya que los primeros informes indicaban que se perdería lo que restaba del campeonato.