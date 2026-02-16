Son Heung-Min cumple el sueño de un joven coreano que quería conocerlo en Honduras: "Va a ser nuestro tesoro en casa"

<b>Siwoo </b>nació en Estados Unidos, es hijo de padres coreanos y actualmente vive en Honduras. Esa combinación cultural hace aún más especial su admiración por el delantero asiático. “Como yo soy coreano, yo tengo que ver a Son, porque es muy especial en Corea”, expresó a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/heung-min-son-jugadores-angeles-fc-consumo-cafe-gasto-dinero-bebida-DK29324171" target="_blank">Diario DIEZ</a></b> mientras sostenía las camisetas que esperaba ver firmadas.El joven confesó que jamás imaginó vivir un momento así en territorio hondureño. “Nunca me imaginé que Son vendría a Honduras”, contó todavía sorprendido. La noticia lo tomó completamente desprevenido.<b>Choi </b>recordó que cuando confirmó la información en su celular no podía creerlo. “Yo estaba tan sorprendido que mi cabeza ni servía... ¿Qué? ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Por qué?”, relató, describiendo la mezcla de incredulidad y emoción que sintió.