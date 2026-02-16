¿Qué consumieron y cuánto gastaron? así fue la factura de Heung-min Son y los jugadores de Los Ángeles FC en SPS

Encabezados por las estrellas: <b>Heung-min Son, Hugo Lloris y Denis Bouanga,</b> quienes junto al resto de sus compañeros salieron de compras y complacer sus deseos en una calurosa ciudad industrial.Caminando y sin temor de nada, la plantilla de jugadores de Los Ángeles FC se trasladaron caminando por la calles de San Pedro Sula para degustar de un rico café hondureño.Diez estuvo presente en Raccoons Coffee, el lugar escogido para degustar de la gastronomía de nuestro país. Aquí pudimos conocer el gusto y los gastos que tuvieron los angelinos.Atendidos Fernando Dos Ramos, quien fue encargado de atender a los jugadores del club: "Fue una experiencia bastante complicada, nunca se sabe cuando van a llegar este tipo de personas y de la nada llegaron en un horario que no esperábamos. No los esperábamos. Me encantó la empatía, ellos compartieron los café, me ayudaron a servirlos".