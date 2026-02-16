¿Qué consumieron y cuánto gastaron? así fue la factura de Heung-min Son y los jugadores de Los Ángeles FC en SPS

La ciudad de San Pedro Sula será el epicentro del fútbol con la presencia de Los Ángeles FC, club que llegó con para disputar el partido de ida de la Champions Cup de la Concacaf ante Real España. Para sorpresa de muchos, la plantilla del equipo de la MLS rompió los protocolos de los demás clubes que visitan Honduras y salió de su hotel para disfrutar de la gastronomía de San Pedro Sula.

Encabezados por las estrellas: Heung-min Son, Hugo Lloris y Denis Bouanga, quienes junto al resto de sus compañeros salieron de compras y complacer sus deseos en una calurosa ciudad industrial. Caminando y sin temor de nada, la plantilla de jugadores de Los Ángeles FC se trasladaron caminando por la calles de San Pedro Sula para degustar de un rico café hondureño. Diez estuvo presente en Raccoons Coffee, el lugar escogido para degustar de la gastronomía de nuestro país. Aquí pudimos conocer el gusto y los gastos que tuvieron los angelinos. Atendidos Fernando Dos Ramos, quien fue encargado de atender a los jugadores del club: "Fue una experiencia bastante complicada, nunca se sabe cuando van a llegar este tipo de personas y de la nada llegaron en un horario que no esperábamos. No los esperábamos. Me encantó la empatía, ellos compartieron los café, me ayudaron a servirlos".

Curiosamente, el encargado de atender a los jugadores confesó que: "Yo no sé de fútbol y hasta que lo miré en las noticias. Ellos se portaron super especial. Lo primero que hice fue expresarles que estaba sólo y que me dieron tiempo para atenderlos". Fernando contó también: "Uno de ellos habla español y fue el que me ayudó con todos para organizarse y pedir cada café". ¿CUÁNTO CONSUMIERON? En lo que respecta a la cantidad de cafés y bebidas que atendió a la delegació del equipo angelino. "Fueron aproximadamente 17 cafés entre capuchinos, americanos, bebidas frías. Es un largo trabajo, pero la experiencia que llevo aquí lo supe manejar". La visita de Heung-min Son a Raccoons Coffee quedó registrado, ya que curiosamente fue uno de los que solamente pidió su café con azúcar. "Es cómico, yo no sé quién es, pero un cliente me dijo que era una súper estrella y lo único que sé es que él me pidió una de azúcar en su café, se lo preparé y se lo entregué en sus manos". La gran cantidad de jugadores complicó un poco, el local no es tan amplio y se tuvo que dar apertura a otro salón. "Me tocó abrir una área de reservaciones porque eran tantos, no todos pidieron bebidas y cada quien los iba llamando por las filas. Hubo uno que estuvo siempre a la par mía y me ayudó a entregar los café" Y agrega: "El hecho que no consumen azúcar me ayudó mucho. Fue más que todo café negro y les gustó". ¿CUÁNTO SE GASTÓ EN EL LUGAR? El consumo de la delegación de los jugadores de Los Ángeles fue más cafés por lo que la factura no les salió tan alta.