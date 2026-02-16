Presidente de la Comisión de Arbitraje manda mensaje a Daniel Otero: "Debería de moderarse"

El titular de la <b>Comisión Nacional de Arbitraje, Óscar Velásquez</b>, respondió a los constantes señalamientos hechos a lo largo de la semana por el <b>Daniel Otero</b>, presidente del <b>Marathón</b>, haciendo un llamado al directivo verdolaga a moderar su conducta.Velásquez se mostró molesto por las críticas hacia los árbitros, negando que los jueces actúen de mala intención durante los partidos e instando a los directivos de los clubes a abstenerse de dar este tipo de declaraciones para cuidar al fútbol hondureño.