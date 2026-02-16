Presidente de la Comisión de Arbitraje manda mensaje a Daniel Otero: "Debería de moderarse"

Velásquez se mostró molesto por las críticas hacia los árbitros, negando que los jueces actúen de mala intención durante los partidos e instando a los directivos de los clubes a abstenerse de dar este tipo de declaraciones para cuidar al fútbol hondureño.

El titular de la Comisión Nacional de Arbitraje, Óscar Velásquez , respondió a los constantes señalamientos hechos a lo largo de la semana por el Daniel Otero , presidente del Marathón , haciendo un llamado al directivo verdolaga a moderar su conducta.

"Yo considero que eso es algo que no va a ocurrir nunca (que los árbitros actúen con mala intención), creo que eso es algo que solo está en su cabeza nada más. Los árbitros se van a equivocar porque son seres humanos, pero descartamos que un árbitro vaya en contra de un equipo deliberadamente", declaró el exárbitro hondureño.

"No sé si es personal, pero posiblemente esté siguiendo algún guion que él lo está haciendo para poner las cosas tensas. Yo creo que él debería de moderarse, debería de calmarse, debe entender que esto es fútbol, si él no entiende qué es fútbol entonces que se dedique a sus empresas", agregó.

Óscar Velásquez también se refirió a los cuestionamientos que han recibido los árbitros últimamente, indicando que se están magnificando las situaciones y que los árbitros siempre van a estar expuestos a cometer errores.

Llegada del VAR a Honduras

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Arbitraje se refirió de la llegada del sistema FVS a Honduras, señalando que esta tecnología le va a aportar mucho al fútbol nacional.

"Creo que la tecnología definitivamente va a mejorar nuestro fútbol, eso es una ayuda para los árbitros. Ahorita en este torneo han ocurrido situaciones o acciones en donde los árbitros se han equivocado y que con la tecnología FVS se pueden resolver de buena manera", puntualizó.

Desde la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) han explicado que es cuestión de tiempo para que el equipo con el que va a funcionar el VAR pueda implementarse en los partidos de primera división, asegurando que ya tienen listos a 32 árbitros centrales y asistentes listos para capacitarse en el uso de esta tecnología.