Olimpia barre a Real España en el regreso de Edwin Rodríguez y pone la mirada en la gran final del Apertura

El Club Olimpia Deportivo logró un valioso triunfo por la mínima diferencia ante el Real España, en un duelo intenso y disputado de principio a fin. El “León” supo golpear en el momento justo y con este resultado cerró como líder de la triangular A, reafirmando su buen momento en la fase decisiva del torneo.

Desde los primeros minutos, Olimpia mostró iniciativa ofensiva. Al minuto 8, Dereck Moncada avisó con una llegada clara tras buscar sorprender la portería defendida por Onan Rodríguez, quien respondió con seguridad para evitar la caída tempranera de su arco.

Real España reaccionó y tuvo su opción más clara en la primera mitad al minuto 24, cuando Darixon Vuelto sacó un potente zurdazo que se estrelló en el travesaño de Édrick Menjívar. La Máquina estuvo cerca de romper el cero, pero la fortuna no estuvo de su lado.

Para el complemento, Olimpia incrementó la presión ofensiva. Desde el minuto 46 ingresó Jerry Bengtson para darle mayor peso al ataque, mientras Maynor Arzú probó con dos remates que se marcharon desviados. Real España también respondió al 54’, cuando Jack Baptiste sacó un fuerte derechazo que obligó a Menjívar a enviar el balón al tiro de esquina.

El gol del triunfo llegó al minuto 66. Marcos Montiel, una de las sorpresas en el once titular, filtró una asistencia precisa para Dereck Moncada, quien conectó un tremendo cabezazo para vencer a Onan y marcar el 1-0 definitivo a favor del Rey de Copas.

Además del triunfo y del liderato en la triangular A, la noche fue especial para Olimpia por el regreso de Edwin Rodríguez, quien volvió a vestir la camiseta blanca tras ciento cinco días de ausencia. Su retorno fortalece al plantel albo de cara a la recta final del campeonato, donde el objetivo sigue siendo levantar un nuevo título.