¿Se va o se queda en Olimpia? Pinto habla de la final ante Marathón y atiza contra el formato: "Es un tanto mediocre"

El futbolista de Olimpia no se muerde la lengua para hablar del formato, la final ante Marathón y, ¿tiene contrato con Olimpia?

    José Mario Pinto habló sobre su tema contractual con Olimpia de cara al siguiente torneo.
2025-12-26

José Mario Pinto fue claro y directo al referirse al formato de la Liga Nacional de Honduras previo a la última jornada de las triangulares del Apertura 2025, partido en el que Olimpia enfrentará a Real España sin nada en juego porque ya está clasificado a la final ante Marathón.

Para el habiloso futbolista, el sistema actual deja muchas dudas: “Creo que es un formato un poco raro, cuál es la ventaja, creo que es un formato un tanto mediocre”, expresó. Sin embargo, dejó claro que el equipo saldrá por la victoria ante 'La Máquina': “Siento que es innecesario jugar estos dos últimos partidos; esto es Olimpia, todos los partidos se juegan para ganar”.

En el plano personal, Pinto fue consultado sobre su futuro contractual con el 'Rey de Copas', en medio de rumores de salidas y movimientos en el plantel. El mediocampista aseguró que, por ahora, su mente está puesta en el club y en cerrar el torneo de la mejor manera. “Sí han habido acercamientos, pero aún tengo un contrato con el equipo y la verdad mi mentalidad está ahora puesta aquí”, afirmó, añadiendo que su prioridad es ser campeón y luego “ver qué pasa”, sin descartar nada a futuro.

Pinto explica por qué no jugó en la selección y revela que sufre la misma lesión que Yamal: "Eso sí me molestó..."

Finalmente, José Mario habló de lo complicado que ha sido el años con Olimpia y la Selección Nacional. Pinto reconoció que las expectativas eran altas: “Nos imaginábamos clasificados al mundial, nos imaginábamos campeones de la CONCACAF”, pero las cosas no salieron como esperaban. A pesar de ello, el jugador albo mantiene la mirada al frente: “Primero que todo poder ser campeón en este torneo” y luego “hacer una bonita participación en la Concachampions”.

-- CONFERENCIA DE JOSÉ MARIO PINTO --

¿Qué opinas de este formato de la Liga Nacional? No se juegan nada en estos dos últimos partidos pendientes.

Creo que como todos lo han dicho, verdad, todos creo que han dado una opinión muy sincera, creo que es un formato un poco raro, como el primero y el segundo he escuchado igual, yo opino igual, cuál es la ventaja, creo que es un formato un tanto mediocre, porque así dentro de sexto tengo la posibilidad de pelear, de pelear a la final, y siento que es innecesario jugar estos dos últimos partidos, pero bueno, nosotros estamos enfocados y tomarlo con la mayor responsabilidad posible, porque este es Olimpia, todos los partidos se juegan para ganar, siempre creo que teniendo cuidado de que pueda pasar algo no deseado en el partido, alguna lesión, algún golpe o algo a ninguno de los dos equipos, y que sea un bonito partido, y no, tomarlo con la mayor responsabilidad, que aquí en Olimpia siempre es ganar.

¿Qué piensa de Marathón? Porque llegamos a la previa de un partido ante Real España y casi no interesa hablar de Real España por este formato, entonces me voy a adelantar y preguntarle a usted qué piensa de Marathón, el rival de la final.

Marathón ha demostrado que es un fuerte rival, por algo está ahí, peleó cerca al primer lugar con nosotros, y al final quedamos los dos equipos con mayor puntaje en la tabla, y bueno, creo que es un equipo que ha venido jugando bien, creo que tiene grandes jugadores, y sabemos que va a ser un partido complicado, pero creo que primero estamos trabajando paso a paso, y será un bonito partido, una bonita final, y confiando en Dios podemos levantar el título nosotros.

Hablando de tu persona, cómo está tu tema contractual con Olimpia, ya se fue Carlos Pineda, se habla de una salida de Jorge Álvarez a la Liga de Costa Rica, Edwin tuvo su posibilidad en su momento que se fue, pero José Mario Pinto, cuándo se pregunta a la gente, un futbolista que tiene mucho talento, ¿crees que es momento ya de tu salida, te han llamado de otros lugares, José Mario Pinto?

Creo que eso se va a dar con el tiempo, el tiempo hoy es perfecto, sí, sí han habido acercamientos, pero aún tengo un contrato con el equipo, y la verdad mi mentalidad está ahora puesta aquí, creo que primero que todo, pues, si Dios lo permite ser campeones, y todavía tengo contrato con el equipo, y vamos a ver qué pasa, estoy metido, estoy enfocado, como te dije aquí, la verdad pensando también en el próximo año, la verdad con muchas ganas de poder jugar en la Conca Champions, y bueno, que sea lo que Dios quiera, y sé que todo va a estar bien.

Se está cerrando el 2025, ha sido muy doloroso para todo el fútbol de Honduras lo que pasó con la selección. Cómo definís el año que está terminando en lo personal, pocas oportunidades en la selección, por más que estuviste ahí, no lograste la Copa Centroamericana, por más que la lucharon, ¿cómo lo definís en lo personal y cuáles son tus metas para el 2026?

Es lo que hablamos mucho con los compañeros, que al final, pues, es la voluntad de Dios, no es como uno lo planea, pero en los planes de nosotros, creo que era para que fuera un año súper lindo, clasificados al mundial, nos imaginábamos campeones de la CONCACAF, que la tuvimos ahí y perdimos, por ciertos detalles, creo que ya nos sentíamos campeones, también creo que eso nos perjudicó un poco, y bueno, las lesiones también de nuestros compañeros, y al igual el tema de la selección, creo que al recordarse todo eso aún duele, y bueno, creo que va a ir pasando de a poco, y nada, como dije anteriormente, la verdad enfocado ahora, pues, en quedar campeones hasta el próximo año, por lo que veo, por lo que están diciendo, que se juegan a saber cuándo, y nada, pues, primero que todo poder ser campeón en este torneo, y el próximo año, pues, igual estar metido, enfocado, creo que hacer una bonita participación en la Concachampions, la verdad creo que podemos hacer algo lindo, y bueno, estar enfocado y tener un mejor año, si Dios lo permite.

Marathón toma decisión con la final de ida del Apertura 2025: día, hora y sede para enfrentar a Olimpia por el título

Hablas de Concachampions, no has terminado ni el torneo y ya estás pensando en un partido tan importante como el que se viene contra el América, también tomar en cuenta que sos de los pocos jugadores que no ha faltado en la escena titular de Olimpia, ¿cómo vives eso, que has visto varios compañeros tuyos lesionados y tú sigues ahí jugando bastante?

Uno tiene que ir visualizando esos partidos también, la verdad, como dije primero, es paso a paso, la verdad estamos enfocados también, obviamente, en Maratón, que sabemos que va a ser un rival súper duro, una final muy linda, una final difícil, y al final creo que va a ser linda, por todo lo que hemos pasado, creo que también nos merecemos un poco de felicidad por lo que hemos pasado, y bueno, vamos a pelear hasta el final, y que sea lo que Dios quiera, y creo que, gracias a Dios, como tú dices, la verdad yo me lesiono poco, la verdad creo que gracias a Dios me protege en ese sentido, bueno, en todos los sentidos, y la verdad soy muy agradecido, trato de trabajar al cien, creo la verdad que a pesar de todo no ha sido un año muy bueno para mi persona, no me he sentido muy bien a veces por ciertas cosas, pero trato de trabajar y mantenerme ahí, que creo que, como dices tú, siempre he estado ahí, el profe ha confiado en mí, hay partidos que la verdad no me he sentido muy bien, como le digo a los cipotes, me he sentido uno menos, pero creo que a veces hay días, hay momentos que pasa eso, que no andas, por así decirlo, clarito con los pies, pero siempre he dicho que en algo tienes que ayudar al equipo, ya sea pues metiendo, corriendo, aunque no te sientas bien, pero tienes que hacerlo, y nada, enfocarme ahora en lo que queda del torneo, y el próximo torneo, pues arrancar de la mejor manera, trabajar más y sentirme mucho mejor.

En lo personal, ¿cómo visualizas su futuro de cara a todo lo que se viene, siendo un jugador referente en Olimpia, cómo se mira en el futuro?

Yo trato de vivir el día a día, es difícil imaginarse o visualizar cosas, por así decirlo, como a veces pienso ya en América, creo que trato de vivir el día a día, entrenarme bien desde el entrenamiento, creo que poder hacer bien las cosas, prepararnos para lo que se viene, pues ya mañana el partido contra España, que al final creo que igual va a costar un poco por el tema de concentración, porque uno ya dice como que, 'ah, no peleo nada' o así, pero creo que esa es la mentalidad que uno tiene que quitarse y jugar los partidos, vivir el día a día, pues creo que lo primordial primero mañana es ganar el partido, ya después pues entrenarse bien en lo que queda, esperar a ver cuándo ponen la final, poder jugar, ganar esa final y prepararnos para el 2026, que sea un año de muchas bendiciones, de muchos éxitos y que sea lo que Dios quiera.

Te duele mucho que no te toman en cuenta en la selección, pero venís a Olimpia y parece que como que te reiniciás, ¿qué tenés para que no te afecte tanto, o si te afecta pero no darlo a conocer a la gente de que estás afectado cuando te ponen la camisa Olimpia después de un dolor tan grande de no ser tomado en cuenta en un partido eliminatorio, por ejemplo, y venís y corres y metes goles, y cómo haces, y qué le decías a todos los jugadores de tu generación que se habla tanto de ellos?

Desde la sub-20 he estado ahí, lastimosamente este es el segundo mundial que digamos estuvimos así tan cerca de mi persona, creo que el primer mundial se me cerró la puerta, mi primer mundial con la sub-20 una semana antes porque me fracturé la mano, entonces quedé fuera, y ahora pues ya segundo intento con la selección mayor y bueno pasó, y confiamos en Dios que a meterle con todo y que el tercero sea la vencida en 2030, y pues la verdad creo que sí afecta, la verdad, pero sí creo que esa fortaleza al final viene de Dios siempre, de la familia que siempre ha estado, los mismos compañeros que lo apoyan a uno, es difícil no sentirse valorado, o yo no soy mucho de redes, pero que a veces se ve una que otra cosa y uno se pone mal, pues, y creo que la verdad al momento de venir aquí es porque me siento con confianza, me siento bien, y al final, como dicen vagamente, vengo con rigio, pues, y al final trato de jugar bien, aunque hay partidos que no se juegan bien, pues qué va a hacer uno, pero trato de dar lo mejor de mí, porque digo yo, 'pucha, ya no jugaba y nada, y venir acá y sentirme mal', entonces la verdad cuando entro al campo trato de olvidarme de todo, disfrutar que gracias a Dios me regaló un día más de vida, un día más que puedo hacer mi trabajo, un día más que puedo disfrutar de esto que tanto nos gusta, y bueno, a seguir trabajando, a seguir confiando en Dios y esperando que 2026 sea un año de éxitos, de bendiciones para el club, para la selección, para todos mis compañeros, y podamos darle vuelta a esto, y enfocados siempre.

