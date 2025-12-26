¿Se va o se queda en Olimpia? Pinto habla de la final ante Marathón y atiza contra el formato: "Es un tanto mediocre"

José Mario Pinto fue claro y directo al referirse al formato de la Liga Nacional de Honduras previo a la última jornada de las triangulares del Apertura 2025, partido en el que Olimpia enfrentará a Real España sin nada en juego porque ya está clasificado a la final ante Marathón. Para el habiloso futbolista, el sistema actual deja muchas dudas: “Creo que es un formato un poco raro, cuál es la ventaja, creo que es un formato un tanto mediocre”, expresó. Sin embargo, dejó claro que el equipo saldrá por la victoria ante 'La Máquina': “Siento que es innecesario jugar estos dos últimos partidos; esto es Olimpia, todos los partidos se juegan para ganar”. En el plano personal, Pinto fue consultado sobre su futuro contractual con el 'Rey de Copas', en medio de rumores de salidas y movimientos en el plantel. El mediocampista aseguró que, por ahora, su mente está puesta en el club y en cerrar el torneo de la mejor manera. “Sí han habido acercamientos, pero aún tengo un contrato con el equipo y la verdad mi mentalidad está ahora puesta aquí”, afirmó, añadiendo que su prioridad es ser campeón y luego “ver qué pasa”, sin descartar nada a futuro.

Finalmente, José Mario habló de lo complicado que ha sido el años con Olimpia y la Selección Nacional. Pinto reconoció que las expectativas eran altas: “Nos imaginábamos clasificados al mundial, nos imaginábamos campeones de la CONCACAF”, pero las cosas no salieron como esperaban. A pesar de ello, el jugador albo mantiene la mirada al frente: “Primero que todo poder ser campeón en este torneo” y luego “hacer una bonita participación en la Concachampions”.

-- CONFERENCIA DE JOSÉ MARIO PINTO --

¿Qué opinas de este formato de la Liga Nacional? No se juegan nada en estos dos últimos partidos pendientes.



Creo que como todos lo han dicho, verdad, todos creo que han dado una opinión muy sincera, creo que es un formato un poco raro, como el primero y el segundo he escuchado igual, yo opino igual, cuál es la ventaja, creo que es un formato un tanto mediocre, porque así dentro de sexto tengo la posibilidad de pelear, de pelear a la final, y siento que es innecesario jugar estos dos últimos partidos, pero bueno, nosotros estamos enfocados y tomarlo con la mayor responsabilidad posible, porque este es Olimpia, todos los partidos se juegan para ganar, siempre creo que teniendo cuidado de que pueda pasar algo no deseado en el partido, alguna lesión, algún golpe o algo a ninguno de los dos equipos, y que sea un bonito partido, y no, tomarlo con la mayor responsabilidad, que aquí en Olimpia siempre es ganar. ¿Qué piensa de Marathón? Porque llegamos a la previa de un partido ante Real España y casi no interesa hablar de Real España por este formato, entonces me voy a adelantar y preguntarle a usted qué piensa de Marathón, el rival de la final.



Marathón ha demostrado que es un fuerte rival, por algo está ahí, peleó cerca al primer lugar con nosotros, y al final quedamos los dos equipos con mayor puntaje en la tabla, y bueno, creo que es un equipo que ha venido jugando bien, creo que tiene grandes jugadores, y sabemos que va a ser un partido complicado, pero creo que primero estamos trabajando paso a paso, y será un bonito partido, una bonita final, y confiando en Dios podemos levantar el título nosotros. Hablando de tu persona, cómo está tu tema contractual con Olimpia, ya se fue Carlos Pineda, se habla de una salida de Jorge Álvarez a la Liga de Costa Rica, Edwin tuvo su posibilidad en su momento que se fue, pero José Mario Pinto, cuándo se pregunta a la gente, un futbolista que tiene mucho talento, ¿crees que es momento ya de tu salida, te han llamado de otros lugares, José Mario Pinto?



Creo que eso se va a dar con el tiempo, el tiempo hoy es perfecto, sí, sí han habido acercamientos, pero aún tengo un contrato con el equipo, y la verdad mi mentalidad está ahora puesta aquí, creo que primero que todo, pues, si Dios lo permite ser campeones, y todavía tengo contrato con el equipo, y vamos a ver qué pasa, estoy metido, estoy enfocado, como te dije aquí, la verdad pensando también en el próximo año, la verdad con muchas ganas de poder jugar en la Conca Champions, y bueno, que sea lo que Dios quiera, y sé que todo va a estar bien. Se está cerrando el 2025, ha sido muy doloroso para todo el fútbol de Honduras lo que pasó con la selección. Cómo definís el año que está terminando en lo personal, pocas oportunidades en la selección, por más que estuviste ahí, no lograste la Copa Centroamericana, por más que la lucharon, ¿cómo lo definís en lo personal y cuáles son tus metas para el 2026?



Es lo que hablamos mucho con los compañeros, que al final, pues, es la voluntad de Dios, no es como uno lo planea, pero en los planes de nosotros, creo que era para que fuera un año súper lindo, clasificados al mundial, nos imaginábamos campeones de la CONCACAF, que la tuvimos ahí y perdimos, por ciertos detalles, creo que ya nos sentíamos campeones, también creo que eso nos perjudicó un poco, y bueno, las lesiones también de nuestros compañeros, y al igual el tema de la selección, creo que al recordarse todo eso aún duele, y bueno, creo que va a ir pasando de a poco, y nada, como dije anteriormente, la verdad enfocado ahora, pues, en quedar campeones hasta el próximo año, por lo que veo, por lo que están diciendo, que se juegan a saber cuándo, y nada, pues, primero que todo poder ser campeón en este torneo, y el próximo año, pues, igual estar metido, enfocado, creo que hacer una bonita participación en la Concachampions, la verdad creo que podemos hacer algo lindo, y bueno, estar enfocado y tener un mejor año, si Dios lo permite.