¿Se va o se queda en Olimpia? Pinto habla de la final ante Marathón y atiza contra el formato: "Es un tanto mediocre"

<b>José Mario Pinto </b>fue claro y directo al referirse al formato de la <b>Liga Nacional de Honduras</b> previo a la última jornada de las triangulares del <b>Apertura 2025</b>, partido en el que <b>Olimpia </b>enfrentará a <b>Real España </b>sin nada en juego porque ya está clasificado a la final ante <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-toma-decision-final-ida-apertura-2025-dia-hora-sede-enfrentar-olimpia-lucha-titulo-GO28732994" target="_blank">Marathón</a></b>.Para el habiloso futbolista, el sistema actual deja muchas dudas: “Creo que es un formato un poco raro, cuál es la ventaja, creo que es un formato un tanto mediocre”, expresó. Sin embargo, dejó claro que el equipo saldrá por la victoria ante 'La Máquina': “Siento que es innecesario jugar estos dos últimos partidos; esto es Olimpia, todos los partidos se juegan para ganar”.En el plano personal, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/jose-mario-pinto-explica-por-que-no-jugo-seleccion-honduras-revela-sufre-misma-lesion-lamine-yamal-DO28737477" target="_blank">Pinto</a> </b>fue consultado sobre su futuro contractual con el 'Rey de Copas', en medio de rumores de salidas y movimientos en el plantel. El mediocampista aseguró que, por ahora, su mente está puesta en el club y en cerrar el torneo de la mejor manera. “Sí han habido acercamientos, pero aún tengo un contrato con el equipo y la verdad mi mentalidad está ahora puesta aquí”, afirmó, añadiendo que su prioridad es ser campeón y luego “ver qué pasa”, sin descartar nada a futuro.