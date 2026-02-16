Técnico de Los Ángeles FC confiesa que Son y Lloris: "Están tratando este juego como si estuvieran jugando en Wembley o San Siro"

Marc Dos Santos , técnico del club fue muy claro en la conferencia de prensa, donde despejó todas las dudas la preparación que han tenido previo a este compromiso.

Los Ángeles FC no quiere dar ventaja en la serie ante Real España, el equipo de la MLS tiene claro su deseo de poder buscar la corona de la Champions Cup de la Concacaf y es por ello que no se guardará nada.

Ante la incógnita si Los Ángeles saldrá en el estadio Morazán con todas sus figuras, Marc fue muy contundente y no lo escondió.



CONFERENCIA DE PRENSA DE MARC DOS SANTOS

¿Cómo están lo ánimos para este partido?

Teníamos 30 días para preparar este partido y sabemos que la única forma de saber si estamos listos para mañana es entrenar con intensidad alta. Este primer partido es importante y creo que todos en el club hicieron un trabajo bueno para llegar a este partido.

¿Cómo miró el terreno de juego y qué sabe del fútbol hondureño?

Yo recuerdo mi primera experiencia con Honduras y la Champions, yo estaba en Montreal hace muchos años y jugamos contra Olimpia. Es un país que ama el fútbol, mucha pasión y sabemos de la tradición y un campeonato muy competitivo. Seguimos mucho lo que Real España ha hecho en el torneo local, un equipo muy fuerte, físico y puede hacer daño en pelota parada. Lo que pasa en la cancha los 90 minutos es lo más importante.

¿Cómo manejará la cargas en este partido y sabiendo que ya viene el torneo de la MLS?

Yo estoy más con Sergi y los jugadores que con mis hijos, los conozco muy bien. No siento concentración para el partido de la MLS, todo lo que hicimos ahora es enfocado en Real España y estamos listos para mañana, luego pensaremos en el Inter de Miami.

¿Cómo convence a Lloris y Son de jugar en Honduras cuando vienen de jugar en Europa?

Me matarían si los saco de un juego como este. Lo noté y lo pude percibir desde afuera, los jugadores "estrellas" hay humildad en ellos, lo mismo jugando en Wembley o aquí, su humildad es la misma y he aprendido mucho y así que es una gran pregunta la que me haces y una respuesta muy clara también.

Están tratando este juego como si estuvieran jugando en Wembley o San Siro o cualquier estadio grande de Europa

¿Cómo se imagina el ambiente en el estadio?

Nosotros hemos jugado partido en ambientes diferentes en los últimos años y aquí hay mucha pasión, lo miré con la selección. Lo que espero que sea una fiesta, no nada de violencia, hay que estar en el fútbol con alegría. Yo espero que todos puedan ver un buen partido.

¿Cómo manejar los primeros minutos del partido?

Los primeros 15 o 20 minutos Real España ha jugado los partidos de la Liga y nosotros solo hemos jugado amistosos, esa es una gran diferencia. Venimos listos, pero sabemos que hay partidos amistosos y fútbol de competición.

¿Tiene definido su 11 y aquí todos quieren ver las figuras?

¿Quieres el 11 ahora, puede escribir ahora? Te diré que mañana es un partido importante y serio para nosotros, de ahí tu puede pensar en el 11.

¿Qué diferencias cree que hay entre ambos equipos?

Es difícil responder eso, es como ir a los lanzamientos de penal, ¿es mejor tirar primero o segundo?, no tengo una respuesta claro, pero el ritmo de competencia es importante y hoy no lo tenemos, pero por el trabajo que hicimos siento que lo tenemos.

