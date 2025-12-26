Pinto explica por qué no jugó en la selección y revela que sufre la misma lesión que Yamal: "Eso sí me molestó..."

Incluso, el jugador del <b>Olimpia</b> confesó que dentro de la Selección hubo jugadores que consideraban que él debía tener más minutos en cancha durante el proceso eliminatorio rumbo al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/sorteo-mundial-2026-transmision-en-vivo-messi-cristiano-ronaldo-concacaf-fase-grupos-JP28508247" target="_blank">Mundial 2026</a></b>."Yo quería clasificar al Mundial, por ahí hubo algunos que dijeron que mejor no ir para que ese señor (Rueda) quedase fuera, pero yo les decía que deseaba ir al Mundial, era mi meta. Seguimos trabajando con dolor, al final nada quedó como queríamos. Voy a trabajar para poder volver a la Selección, que es un sueño para mi", finalizó.