La Selección

Giro inesperado: Argentina tomaría decisión con el amistoso ante Honduras previo al Mundial 2026: "Se iba a jugar..."

Los campeones del Mundo darían golpe inesperado a Honduras: esto informan desde Argentina sobre el amistoso que se iba a jugar.

  • Giro inesperado: Argentina tomaría decisión con el amistoso ante Honduras previo al Mundial 2026: Se iba a jugar...

    Argentina estaría buscando otros amistosos previo al Mundial 2026, ya que Honduras no tiene DT.
2025-12-25

La Selección Argentina tenía previsto disputar un amistoso frente a Honduras como parte de su preparación rumbo al Mundial United 2026, certamen en el que buscará defender el título de campeona del mundo, pero todo podría cambiar.

Y es que la falta de definición del nuevo director técnico de la Bicolor ha generado dudas y podría provocar un cambio de planes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

OFICIAL: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha y sede; Messi vs. Lamine Yamal

La salida de Reinaldo Rueda y la ausencia de un nuevo seleccionador han llevado a los campeones del mundo a analizar otras opciones para sus próximos compromisos internacionales. Es decir, el encuentro ante Honduras corre serio riesgo de no disputarse.

Según reveló el periodista Gastón Edul, una de las voces más cercanas a la actualidad de la Albiceleste, Argentina ya evalúa alternativas dentro de la misma federación de Concacaf y la Bicolor ya no sería tomada en cuenta, según lo que expresó.

Durante una transmisión en streaming junto al influencer Davoo Xeneize, el comunicador fue claro sobre la situación: “El amistoso que se iba a jugar ahora se disputará en marzo y todavía están definiendo el estadio”.

En esa línea, Edul agregó que tomó fuerza la posibilidad de enfrentar a El Salvador en un amistoso a disputarse entre los meses de marzo y junio. Además, explicó que la idea de la AFA es medirse ante dos selecciones de la Concacaf, siendo México —uno de los anfitriones del Mundial 2026— la otra alternativa que se maneja.

Gastón Edul confirmó que la Selección de Argentina jugaría dos amistosos previo al Mundial 2026: uno contra El Salvador y otro con México.

Gastón Edul confirmó que la Selección de Argentina jugaría dos amistosos previo al Mundial 2026: uno contra El Salvador y otro con México.

“Argentina jugará dos amistosos, uno contra México y otro contra El Salvador”, expresó Gastón Edul, descartando a Honduras, y la selección que ocuparía ese lugar serían los cuscatlecos, una similar a la Selección Nacional, pero con un técnico ya definido, Hernán ‘Bolillo’ Gómez.

Por el momento, la AFA no ha oficializado el calendario de partidos de la Selección Argentina previo a la Copa del Mundo del próximo año, aunque las conversaciones internas avanzan mientras se define el panorama.

La Selección de Honduras cierra un 2025 para el olvido: El equipo catracho va a la baja en el Ranking FIFA

Cabe mencionar que el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, confirmó a Diario DIEZ que el nuevo entrenador de la selección nacional sería anunciado en enero. El dirigente señaló que manejan una lista de alrededor de 25 candidatos, sin dar mayores detalles.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Mundial 2026
|
Amistoso
|
Honduras
|
Argentina
|