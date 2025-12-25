Giro inesperado: Argentina tomaría decisión con el amistoso ante Honduras previo al Mundial 2026: "Se iba a jugar..."

La salida de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/reinaldo-rueda-reaparece-dos-dias-despues-tras-quedar-eliminado-con-honduras-rumbo-al-2026-DP28274654" target="_blank">Reinaldo Rueda</a></b> y la ausencia de un nuevo seleccionador han llevado a los campeones del mundo a analizar otras opciones para sus próximos compromisos internacionales. Es decir, el encuentro ante Honduras corre serio riesgo de no disputarse.Según reveló el periodista <b>Gastón Edul</b>, una de las voces más cercanas a la actualidad de la Albiceleste, <b>Argentina </b>ya evalúa alternativas dentro de la misma federación de Concacaf y la Bicolor ya no sería tomada en cuenta, según lo que expresó.Durante una transmisión en streaming junto al influencer <i>Davoo Xeneize</i>, el comunicador fue claro sobre la situación: <b>“El amistoso que se iba a jugar ahora se disputará en marzo y todavía están definiendo el estadio”</b>.