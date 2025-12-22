La Selección de Honduras cierra un 2025 para el olvido: El equipo catracho va a la baja en el Ranking FIFA

Previamente, la bicolor catracha ocupaba el puesto 64 con 1,396.23 puntos, pero perdió 16.69 unidades después de sus partidos en la fase final del clasificatorio mundial, con derrota ante <b>Nicaragua </b>y empate frente a <b>Costa Rica</b>, ambos de visitante.Ahora, en la nueva tabla, <b>Honduras </b>suma 1,379.54 puntos en la casilla 65 a nivel mundial. En el ámbito centroamericano, la selección hondureña es la tercera mejor rankeada, por detrás de <b>Panamá </b>(30) y <b>Costa Rica</b> (49).A nivel de <b>Concacaf</b>, la escuadra catracha ocupa el sexto lugar, superada por <b>Estados Unidos</b> (14), <b>México </b>(15), <b>Canadá </b>(27), <b>Panamá </b>(30) y <b>Costa Rica</b> (49).<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/sub-17-honduras-punta-lanza-forjar-cimientos-futbol-femenino-pais-EK28667715" target="_blank">VER MÁS: Sub-17 de Honduras, la punta de lanza para forjar los cimientos del fútbol femenino: "Quiero quitar el patrón de evitar ser goleados"</a></b>A pesar de no lograr la clasificación a la <b>Copa América </b>ni al<b> Mundial United 2026,</b> el equipo nacional mostró un avance durante el año: cerró 2024 en el puesto 78 y este año lo hizo en el 64.<b>Honduras </b>retomará actividades en marzo con amistosos por confirmar, mientras que su próximo compromiso oficial será en septiembre de 2026, en la <b>Nations League.</b>