La Selección

La Selección de Honduras cierra un 2025 para el olvido: El equipo catracho va a la baja en el Ranking FIFA

En la última actualización del Ranking FIFA, la selección hondureña perdió puestos.

  • La Selección de Honduras cierra un 2025 para el olvido: El equipo catracho va a la baja en el Ranking FIFA

    Jugadores de Honduras lamentándose tras quedar eliminados del Mundial de 2026 tras el empate 0-0 frente a Costa Rica en la jornada final de las eliminatorias de la Concacaf.
2025-12-22

La Selección de Honduras vivió un cierre de año decepcionante, al quedarse fuera del Mundial United 2026 en las últimas jornadas, y ahora sufre un retroceso en el ranking mundial de la FIFA.

En la última actualización del organismo rector del fútbol mundial, el equipo nacional, que está sin técnico y buscando el relevo de Reinaldo Rueda, descendió una posición y se posiciona en el lugar 65.

Pedro Troglio impacta a Olimpia con lo que dijo de su regreso y, ¿sueña con dirigir a Honduras?: "Es una posibilidad"

Previamente, la bicolor catracha ocupaba el puesto 64 con 1,396.23 puntos, pero perdió 16.69 unidades después de sus partidos en la fase final del clasificatorio mundial, con derrota ante Nicaragua y empate frente a Costa Rica, ambos de visitante.

Ahora, en la nueva tabla, Honduras suma 1,379.54 puntos en la casilla 65 a nivel mundial. En el ámbito centroamericano, la selección hondureña es la tercera mejor rankeada, por detrás de Panamá (30) y Costa Rica (49).

A nivel de Concacaf, la escuadra catracha ocupa el sexto lugar, superada por Estados Unidos (14), México (15), Canadá (27), Panamá (30) y Costa Rica (49).

VER MÁS: Sub-17 de Honduras, la punta de lanza para forjar los cimientos del fútbol femenino: "Quiero quitar el patrón de evitar ser goleados"

A pesar de no lograr la clasificación a la Copa América ni al Mundial United 2026, el equipo nacional mostró un avance durante el año: cerró 2024 en el puesto 78 y este año lo hizo en el 64.

Honduras retomará actividades en marzo con amistosos por confirmar, mientras que su próximo compromiso oficial será en septiembre de 2026, en la Nations League.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Ranking Fifa
|
Honduras
|