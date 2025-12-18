OFICIAL: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha y sede; Messi vs. Lamine Yamal

Presentada como parte de una estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, la Finalissima reúne a las mejores selecciones nacionales de Europa y Sudamérica.<b>Argentina</b>, actual campeona del mundo, que ganó la edición inaugural de la competición bajo la actual denominación en 2022, tras vencer a <b>Italia </b>(3-0) en el estadio londinense de Wembley.Será la primera vez que la selección española pelee por este título, del que se han disputado tres ediciones. Las primeras en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi y que se adjudicaron <b>Francia </b>y <b>Argentina</b>.