Solo estuvo cinco meses en Brasil y renuncia como entrenador: este es el motivo de su salida

"El club agradece la profesionalidad y el compromiso de Ancelotti durante el tiempo que dirigió al equipo y formó parte de la familia alvinegra", manifestó en sus canales oficiales el Botafogo, que adelantó que anunciará "en breve" la nueva comisión directiva.

El entrenador italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha dejado su cargo como entrenador del Botafogo tras apenas cinco meses en el banquillo, anunció este miércoles el club albinegro de Río de Janeiro.

Según medios locales brasileños, la desvinculación del hijo del seleccionador brasileño se debe a una discrepancia interna relacionada con la metodología de trabajo.

Las versiones indican que el conflicto se originó por desacuerdos en la intensidad de los entrenamientos aplicada por uno de los preparadores físicos que acompañan a Ancelotti, nacido hace 36 años en Parma.

Esta razón habría precipitado la rescisión del contrato de este miembro por parte de la comisión directiva de la SAF, algo que resultó inaceptable para el técnico italiano, quien optó por presentar su renuncia.

Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo con un balance de 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 32 partidos jugados.