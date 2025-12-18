Se va del Barcelona: el sorpresivo club que ya se reunió con Lewandowski por su fichaje

Robert Lewandowski disputa su última temporada como azulgrana. El delantero polaco termina contrato con el Barcelona el próximo mes de junio e intentará marcharse del club dejándolo en lo más alto. A sus 37 años, el atacante ya tiene varias propuestas sobre las mesa para cuando termine su vinculación con el cuadro catalán. Mundo Deportivo confirmó este jueves que 'Lewy' apunta para continuar su carrera lejos de Europa.

La citada fuente señala que el Chicago Fire tiene todas las intenciones de incorporar al experimentado jugador. De hecho, el conjunto de la MLS ya se reunió con el propio futbolista para convencerlo de su contratación. "El pasado domingo su director deportivo, Gregg Berhalter, estuvo en Barcelona para reunirse personalmente con Robert Lewandowski y su agente, Pini Zahavi, en un céntrico hotel de la capital catalana para tantear su fichaje de cara a la próxima temporada, una vez quede desvinculado del Barça", asegura el medio catalán. El Chicago Fire quiere que el polaco sea su gran estandarte el próximo curso para intentar pelear por el título, tras quedar octavo esta temporada en la Conferencia Este de la MLS, a 12 puntos del que acabó convirtiéndose en el campeón, el Inter Miami de Leo Messi.