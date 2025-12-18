Internacionales

Se va del Barcelona: el sorpresivo club que ya se reunió con Lewandowski por su fichaje

El ariete polaco no será renovado y ya mantuvo pláticas con un equipo de Estados Unidos.

  • Se va del Barcelona: el sorpresivo club que ya se reunió con Lewandowski por su fichaje
2025-12-18

Robert Lewandowski disputa su última temporada como azulgrana. El delantero polaco termina contrato con el Barcelona el próximo mes de junio e intentará marcharse del club dejándolo en lo más alto.

A sus 37 años, el atacante ya tiene varias propuestas sobre las mesa para cuando termine su vinculación con el cuadro catalán. Mundo Deportivo confirmó este jueves que 'Lewy' apunta para continuar su carrera lejos de Europa.

OFICIAL: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha y sede; Messi vs. Lamine Yamal

La citada fuente señala que el Chicago Fire tiene todas las intenciones de incorporar al experimentado jugador. De hecho, el conjunto de la MLS ya se reunió con el propio futbolista para convencerlo de su contratación.

"El pasado domingo su director deportivo, Gregg Berhalter, estuvo en Barcelona para reunirse personalmente con Robert Lewandowski y su agente, Pini Zahavi, en un céntrico hotel de la capital catalana para tantear su fichaje de cara a la próxima temporada, una vez quede desvinculado del Barça", asegura el medio catalán.

El Chicago Fire quiere que el polaco sea su gran estandarte el próximo curso para intentar pelear por el título, tras quedar octavo esta temporada en la Conferencia Este de la MLS, a 12 puntos del que acabó convirtiéndose en el campeón, el Inter Miami de Leo Messi.

Para intentar convencer a Lewandowski, Berhalter le planteó un proyecto muy interesante. No falta una propuesta millonaria y que, al igual que hizo el Inter Miami en su día con Messi, también le reportaría al delantero ingresos extra por su vínculo con diferentes marcas estadounidenses.

En caso de aceptar la propuesta del Chicago Fire, Lewandowski se sumaría en un año mundialista al elenco de estrellas de la MLS.

Además de Messi y Luis Suárez, su excompañero en el Bayern, Thomas Müller y Marco Reus, con quien coincidió en el Borussia Dortmund y ahora en Los Angeles Galaxy, pueden darle buenas referencias de la competición.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
MLS
|
Lewandowski
|
Barcelona
|
Chicago Fire
|