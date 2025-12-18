Pep Guardiola en problemas: desde Inglaterra confirman el nuevo entrenador del Manchester City

Tras un verano marcado por una fuerte inversión en refuerzos y un inicio de curso irregular, el equipo ‘sky blue’ parece haber encontrado el nivel de la temporada 2023-24.Sin embargo, este excelente momento deportivo contrasta con la creciente incertidumbre en torno al futuro de Pep Guardiola. Aunque el técnico de Santpedor renovó recientemente su contrato con el club hasta junio de 2027, desde Inglaterra vuelven a surgir interrogantes sobre su continuidad más allá de la presente campaña.El medio The Athletic señala que, dentro y fuera del club, aumenta la expectación ante la posibilidad de que esta sea la última temporada del entrenador catalán al frente del Manchester City<b>: "Cada vez hay más expectación ante la posibilidad de que esta sea la última temporada de Pep Guardiola en el Manchester City".</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/inglaterra" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE</a></b>