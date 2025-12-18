Internacionales

Pep Guardiola en problemas: desde Inglaterra confirman el nuevo entrenador del Manchester City

A pesar de que Guardiola tiene contrato hasta junio de 2027, desde Inglaterra vuelven a poner en duda su futuro a final de esta temporada

El Manchester City ha recuperado su nivel competitivo con respecto a la temporada pasada y vuelve a proyectarse como una de las grandes potencias del fútbol europeo.

El equipo de Pep Guardiola atraviesa una racha positiva de seis victorias consecutivas, tanto en la Premier League como en Champions League, una dinámica que no solo refuerza su confianza, sino que lo devuelve al primer plano en la carrera por todos los títulos de la temporada.

Tras un verano marcado por una fuerte inversión en refuerzos y un inicio de curso irregular, el equipo ‘sky blue’ parece haber encontrado el nivel de la temporada 2023-24.

Sin embargo, este excelente momento deportivo contrasta con la creciente incertidumbre en torno al futuro de Pep Guardiola. Aunque el técnico de Santpedor renovó recientemente su contrato con el club hasta junio de 2027, desde Inglaterra vuelven a surgir interrogantes sobre su continuidad más allá de la presente campaña.

El medio The Athletic señala que, dentro y fuera del club, aumenta la expectación ante la posibilidad de que esta sea la última temporada del entrenador catalán al frente del Manchester City: "Cada vez hay más expectación ante la posibilidad de que esta sea la última temporada de Pep Guardiola en el Manchester City".

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

SUSTITUTO DE PEP GUARDIOLA EN EL CITY: UN VIEJO CONOCIDO

Ante este escenario, la entidad ‘citizen’ ya estaría trabajando de manera preventiva en un plan alternativo. La dirección deportiva no quiere verse sorprendida por una eventual salida de Guardiola y, según The Athletic, uno de los nombres que más fuerza ha ganado como posible sucesor es el de Enzo Maresca. El técnico italiano, considerado uno de los discípulos más fieles y mejor formados bajo la influencia de Guardiola, conoce bien la estructura y la filosofía del club.

El entrenador italiano tiene contrato con el Chelsea hasta 2029

Maresca no es un desconocido para el Manchester City. Durante la temporada 2020-2021 estuvo al frente del equipo Sub-21 y, posteriormente, en 2022, formó parte del cuerpo técnico de Guardiola como uno de sus colaboradores más cercanos. En la actualidad dirige al Chelsea, aunque su etapa en Stamford Bridge no atraviesa su momento más sólido, marcada por resultados irregulares y cierta tensión con el entorno del club londinense.

El entrenador italiano tiene contrato con el Chelsea hasta 2029, con la opción de extenderlo por una temporada más, lo que en principio dificulta cualquier movimiento inmediato. No obstante, en los últimos días han surgido señales de inestabilidad, especialmente tras unas declaraciones en las que reconoció haber vivido “las peores 48 horas desde que me uní al club”, en referencia a la falta de apoyo percibida antes de la reciente victoria ante el Everton. Estas palabras han alimentado las especulaciones sobre su futuro y han reabierto el debate sobre su continuidad en Londres.

