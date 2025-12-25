Marathón toma decisión con la final de ida del Apertura 2025: día, hora y sede para enfrentar a Olimpia por el título

Y es que, la <b>Liga Nacional de Honduras </b>solo ha confirmado la fecha hasta la jornada 6 de la nueva etapa, teniendo los duelos entre <b>Olimpia vs Real España </b>el próximo sábado 27 de diciembre en el Nacional y el <b>Marathón vs Olancho FC</b> el domingo 28 en el Yankel Rosenthal.Pero <b>Marathón </b>ya tiene puesta la mirada en esa gran final, por lo que ha tomado una decisión con respecto a la fecha y el horario de la primera batalla ante el <b>Olimpia</b>, en busca del tan ansiado título en el marco de su centenario.Fuentes cercanas a la institución verdolaga informaron a LA PRENSA que el duelo de ida se disputaría el domingo 4 de enero a las 5:00 PM en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, un escenario que no pasa desapercibido para el Monstruo Verde.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-vigesima-primera-lucha-titulo-busca-ansiada-decima-asi-ha-ido-monstruo-verde-finales-JF28697680" target="_blank">Marathón</a> </b>se clasificó como líder del Grupo B de las triangulares con 7 unidades a falta de dos jornadas. Los verdolagas solo tienen un juego pendiente ante el <b>Olancho FC</b>, pero ya es inalcanzable con sus rivales de turno.