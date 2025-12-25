Cuatro grandes de Centroamérica buscaron su fichaje, pero terminó renovando con Olimpia

El delantero honduro-colombiano Yustin Arboleda estuvo en la órbita de varios clubes de la región durante el reciente mercado de fichajes, luego de consolidarse como una de las piezas ofensivas más importantes del Club Olimpia Deportivo en los últimos torneos. Diez conoció que quipos de peso en Centroamérica mostraron interés formal en hacerse con los servicios del atacante, entre ellos Alajuelense, Herediano y Sporting San José de Costa Rica, clubes que valoraron su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora en instancias decisivas.

Desde Guatemala también surgieron pretendientes importantes, ya que tanto Comunicaciones como Municipal siguieron de cerca la situación contractual de Arboleda, considerando su posible incorporación como un refuerzo de jerarquía para sus aspiraciones locales e internacionales. Pese a las propuestas y sondeos recibidos, el atacante optó por continuar su carrera en Honduras, priorizando la estabilidad deportiva y el vínculo construido con Olimpia, institución donde se ha convertido en referente del plantel y uno de los favoritos de la afición.