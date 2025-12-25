Cuatro grandes de Centroamérica buscaron su fichaje, pero terminó renovando con Olimpia

El delantero honduro-colombiano Yustin Arboleda estuvo en la órbita de varios clubes de la región durante el reciente mercado de fichajes, luego de consolidarse como una de las piezas ofensivas más importantes del Club Olimpia Deportivo en los últimos torneos.Diez conoció que quipos de peso en Centroamérica mostraron interés formal en hacerse con los servicios del atacante, entre ellos Alajuelense, Herediano y Sporting San José de Costa Rica, clubes que valoraron su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora en instancias decisivas.