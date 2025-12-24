Jeaustin Campos en fuego responde a una salida de Real España, mensaje a la directiva y lo que dijo de Olimpia y Motagua: "Déjense de joder"

<b>Jeaustin Campos </b>salió a conferencia de prensa luego de que Real España fuera eliminado de la Triangular camnino a la final del Apertura 2025 de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>. El DT de La Máquina respondió a las preguntas con un tono seguro y asegurando que la palabra fracaso no le gusta.Además, mandó un claro mensaje a todos aquellos que critican su sistema 3-5-2, ya que no cree que por la forma de jugar que tiene el conjunto aurinegro se la causante de no poder levantar el título en Honduras.