¿El VAR para la final? Presidente de Liga Nacional revela posibles fechas y habla del formato: "El punto invisible no funcionó"

<b>¿Qué aprendizaje le ha dejado esto a los federativos, ustedes como federativos, este nuevo formato de la Liga Nacional?</b><br /><br />Creemos que tuvimos que tener algunas normas de regulación para prevenir en caso de que algunos equipos participan con anticipación se clasificaran a la final y de esa forma tener todos los partidos con alguna motivación que pudiera generar algunas expectativas. Creo que el punto invisible no funcionó porque habían varios equipos que podían llegar a la misma cantidad de puntos y hay que buscar otro tipo de regulación.