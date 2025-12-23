OFICIAL: Olimpia no pierde tiempo y confirma el futuro de Yustin Arboleda tras rumores de una posible salida del club

El Club Olimpia Deportivo no pierde tiempo y en plena disputa de las triangulares del Apertura 2025-26 confirmó la renovación del técnico uruguayo Eduardo Espinel y ahora se ha confirmado la extensión de contrato de una de sus figuras. Los Albos anunciaron oficialmente la continuidad de nada más y nada menos que Yustin Arboleda por un año más, el delantero colombiano que llegó al club procedente del Marathón en 2019 y le ha dado muchas alegrías al equipo más laureado del país.

El anuncio se realizó el martes 23 de diciembre a través de las redes sociales del club, donde la institución despejó cualquier duda sobre el futuro del goleador tras rumores de una posible salida. En el comunicado oficial, Olimpia expresó: “El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que ha llegado a un acuerdo para la renovación de contrato por un año del delantero Yustin Arboleda Buenaños, quien continuará defendiendo los colores del Rey de Copas”. Arboleda llegó al conjunto melenudo el 30 de diciembre de 2019, procedente del Marathón, club con el que conquistó un título de Liga Nacional y una Supercopa de Honduras. Desde su arribo a la cueva del León, el atacante ha sido protagonista de una etapa exitosa, ganando ocho campeonatos nacionales y la Liga de Concacaf 2022. En el mismo comunicado, el club resaltó la importancia histórica del colombiano dentro de la institución: “Yustin se ha consolidado como un jugador histórico dentro de la institución, convirtiéndose en el séptimo máximo goleador en la historia del Club Olimpia Deportivo y el tercer máximo goleador entre los futbolistas extranjeros que han militado en el club, reflejo de su constancia, compromiso y capacidad goleadora a lo largo de las temporadas”. La directiva melenuda también explicó los motivos detrás de la renovación, subrayando el peso de su liderazgo y experiencia dentro del plantel que es dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel actualmente y quien lo seguirá haciendo por un año más.

“Su renovación responde a la confianza del club en su experiencia, liderazgo y aporte deportivo, elementos clave para mantener una plantilla competitiva y continuar luchando por los objetivos trazados”.

COMUNICADO OFICIAL DE OLIMPIA SOBRE RENOVACIÓN DE ARBOLEDA