OFICIAL: Olimpia no pierde tiempo y confirma el futuro de Yustin Arboleda tras rumores de una posible salida del club

El <b>Club Olimpia Deportivo </b>no pierde tiempo y en plena disputa de las triangulares del Apertura 2025-26 confirmó la renovación del técnico uruguayo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-confirma-el-futuro-del-entrenador-uruguayo-eduardo-espinel-renovacion-de-contrato-JN28709213" target="_blank">Eduardo Espinel</a></b> y ahora se ha confirmado la extensión de contrato de una de sus figuras.Los Albos anunciaron oficialmente la continuidad de nada más y nada menos que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/yustin-arboleda-motagua-no-hizo-dano-olimpia-recado-ciclon-ojala-asi-hagan-real-espana-JF28691787" target="_blank">Yustin Arboleda</a> </b>por un año más<b>, </b>el delantero colombiano que llegó al club procedente del Marathón en 2019 y le ha dado muchas alegrías al equipo más laureado del país.