¡En plenas triangulares! Olancho FC sorprende con inesperada decisión previo al choque navideño ante Platense

De cara al compromiso, Diario DIEZ conoció de que Olancho FC tomó la sorprendente decisión de encarar su encuentro deportivo ante los escualos con su equipo de reservas y no con su mejores figuras.Tanto jugadores nacionales y los extranjeros de la primera plantilla entrenaron por última vez la tarde de este lunes ya que cerraron filas, por lo que el martes recibirán sus respectivos salarios. Es importante recalcar que su entrenador Reynaldo Tilguath estará dirigiendo a los chicos de las reservas. En el calendario de los Potros, también está programado tener que viajar a San Pedro Sula para enfrentar el domingo 28 de diciembre al Marathón, pero por ahora se desconoce si dicho juego se jugará tal y como está establecido.