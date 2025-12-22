Burbara confirma futuro de Jeaustin, pide el VAR, el nuevo técnico de Honduras y habla de fichajes: "Olimpia es favorito"

<b>¿Qué tal, Elías? Se dice, ¿no?, dos partidos para llegar a una final. ¿Cómo lo toma usted como presidente del equipo?</b><br /><br />A ver, vamos partido por partido, no con malas ansias. El partido de mañana va a estar muy difícil. Hacemos el llamado a la afición de que nos acompañe, que nos responda. Va a estar bravo, no queremos ninguna sorpresa como la que sucedió el fin de semana pasado, donde Motagua, a pesar de estar eliminado, le sacó un gran partido a Olimpia. Así que eso nos quita que Motagua pueda venir mañana y sacar un gran partido. Dentro de lo mismo, siempre está esa situación, ¿no? Pero la gente, aun así, pese a todo lo que ha pasado, siempre está muy ilusionada.<b>¿Cómo se maneja esa ilusión?</b><br /><br />No, realmente tenemos que confiar en nosotros mismos, confiar en el trabajo acumulado que llevamos. No tengo ninguna duda de que el equipo está listo para competir en el primer nivel. Si la posición en la tabla general no lo refleja, recordemos todos los puntos que perdimos. Perdimos puntos que no se debieron haber perdido, como los de Juticalpa, los de Victoria, los de Platense, los de UPN. Si sumas todos esos puntos, realmente ya hubiéramos estado entre el primero y segundo lugar.<b>¿Qué sensaciones les dejó esta liguilla?</b><br /><br />Las sensaciones de esta liguilla nos dieron buen sabor de boca. El partido contra Olimpia, a pesar de que se perdió, sentimos que no debimos haberlo perdido. Le fuimos a hacer un gran partido a Motagua en Tegucigalpa. También tenemos las sensaciones de lo que sucedió en la Copa Centroamericana. Así que el equipo está listo para competir, pero no podemos comer ansias. Tenemos que ir partido a partido. Hoy, o mejor dicho, mañana, tenemos la primera final de cuatro si queremos salir campeones.<b>Usted dice que el partido a partido va a ser muy complicado ante Motagua</b>Obvio está, porque estamos dentro de una liguilla. Pero sería muy triste, lo podemos decir en ese término, después de sacar un 3-0 contra Motagua, venir a caer en casa. A ver, no hay que pensar en los escenarios negativos. Primero, nuestra cabeza tiene que estar en que vamos a salir con todo el día de mañana y vamos a buscar el resultado positivo.<b>¿El equipo llega completo?</b><br /><br />El equipo ha descansado, no hay excusas. Se recuperaron todos los jugadores que estaban en algodones. Así que mañana Real España va con todo su equipo a la cancha, con todas las energías guardadas. Esperemos que sea una noche positiva para el equipo.<b>Luego de lo demostrado en Tegucigalpa hay mucha ilusión, ¿no? Y en ustedes está que regrese una final sampedrana</b>A ver, vamos paso por paso. Primero está Motagua enfrente. Primero está Motagua, después está Olimpia y después va a estar Marathón. Así que si queremos salir campeones tenemos que ganar a los tres grandes. Donde fallemos con uno, hasta ahí se acabó el sueño. A partir de ahora se vienen cuatro clásicos, cuatro finales, y hay que ganarlos todos. Con uno que se pierda, hasta ahí llegó el camino de Real España.<b>¿Favorito Olimpia para el Apertura?</b><br /><br />El favorito siempre va a ser Olimpia, sea como sea, desde el principio al fin. Y si Olimpia clasifica, el favoritismo no creo que se lo quiten a Olimpia. Si entra Real España, creo que la llave va a quedar pareja. Llegamos con una sequía y con una necesidad de títulos. Lo que va a haber pasado en el campeonato va a quedar a un lado. En los dos partidos que nos enfrentamos, fueron partidos muy cerrados. Nosotros ganamos 1-0 y a duras cachas. El otro quedó 0-0.Entonces va a ser una llave que va a ser difícil de marcar un favorito. El que ganaría sería San Pedro Sula, obviamente, con que sucediera eso. Ahí más bien el mensaje va al revés. Sea quien sea, el que pierda debería de unirse a la celebración del ganador y hacer todo para que el que pierda quede campeón en mayo. Hoy ya tenemos que dejar esa rivalidad a un lado y empezar a pensar en la ciudad y que siempre, siempre buscar un campeón sampedrano sea quien sea.<b>¿Por lo menos una vez al año debe haber campeón sampedrano?</b>Mínimo. ¿Y por qué no agarrar una racha así como los capitalinos nos agarraron de racha ahora? Creo que ya es hora de que venga una racha sampedrana. Bueno, no lo hemos cambiado. Nos hemos acercado. Hoy viene lo más importante: marcar una diferencia. Porque estos partidos que se van a jugar son partidos bravos. Real España ha llegado muy bien a las finales y las hemos perdido. Marathón ha llegado muy bien a las finales y las hemos perdido. Entonces a la hora de la hora hay muchas cosas en juego.