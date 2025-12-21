Liga Nacional

Yustin Arboleda deja claro que Motagua no le hizo daño a Olimpia y envía recado al Ciclón: "Ojalá que así lo hagan..."

El delantero del Olimpia le envía mensaje a Motagua previo al partido ante Real España y, ¿Alexy Vega a Olimpia? Esto dijo.

2025-12-21

Yustin Arboleda analizó con franqueza el empate 1-1 entre Olimpia y Motagua, un resultado que impidió a los Albos asegurar de forma anticipada su boleto a la final de la fase de triangulares, aunque el delantero dejó claro que el equipo todavía depende de sí mismo.

“Sabíamos nosotros que iba a ser importante hoy ganar para asegurar la final, pero bueno, seguimos dependiendo de nosotros, todavía está ahí, así que bueno, hay que prepararnos para el siguiente partido”, expresó Arboleda, resaltando que el panorama sigue abierto pese al tropiezo en el clásico.

Consultado sobre la posibilidad de jugar en fechas festivas, el atacante de Olimpia fue contundente y restó dramatismo al tema. “No pasa nada. La verdad que a mí eso no me incomoda, lo que pasa es que uno debe saber en qué lugar está. En Europa juegan el 1 de enero, el 25 de diciembre juegan sin problemas, pero ellos tienen su cultura ya de hace años, no es de ahora. ¿Cuántos partidos hemos jugado nosotros en Liga Nacional, en Nochebuena? Pero a mí no me molesta, al final yo creo que es el trabajo y debemos agradecerle a Dios por el trabajo”, afirmó.

Sobre si el empate ante Motagua complica más de lo esperado el camino a la final, Arboleda explicó que el grupo siempre supo que sería un cierre exigente. “No sé si complicarnos, más bien no sé si quizás cuando salió el sorteo se iba a saber que íbamos a estar en esas condiciones. Nosotros seguimos dependiendo de nosotros, hemos jugado 9 puntos, hemos conseguido 7 y estamos ahí dependiendo de nosotros, entonces yo creo que al final sabíamos que iba a ser difícil y como tal, cada partido es un partido diferente”, señaló.

El delantero le envía mensaje el Ciclón Azul y espera que le jueguen de la misma forma a Real España como le jugaron a Olimpia. “Motagua salió a hacer su partido y bueno, ojalá que así como salieron a jugar hoy contra nosotros, lo hagan el día que les toque con Real España”, expresó.

Al ser consultado sobre si Motagua le hizo el daño a Olimpia, el futbolista merengue fue claro: “Yo no creo que el daño no lo ha hecho nadie, nosotros seguimos sumando, seguimos dependiendo de nosotros, nos hace falta un partido local y tenemos que salir a ganarlo para asegurar nuestra posición en la final. Fue un clásico y sabíamos que iba a ser difícil".

Arboleda también tuvo palabras de elogio para Alexy Vega, a quien conoce de la Selección Nacional y que atraviesa un gran momento con Marathón. “Esa es una charra que le salió. No, mentira (risas). Alexy era mi compañero de habitación y la verdad que nos la llevamos muy bien, creo que es un gran jugador, yo no voy a descubrir nada, lo viene demostrando desde que empezó a dar su primer paso en Liga Nacional. La verdad que lo que hace Alexy en cada jornada es extraordinario y bueno, es el trabajo, se lo ha ganado, se lo ha ganado con creces”, manifestó.

Además, destacó el nivel colectivo del equipo verdolaga que está ubicado en la triangular B: “Creo que Marathón también está haciendo un buen fútbol, creo que no solamente Alexy, Messiniti también, yo creo que en general Marathón está haciendo un gran torneo y seguramente los equipos que lleguen a la final es porque están haciendo el mérito para llegar a ella”, agregó.

Finalmente, al ser consultado sobre si considera a Alexy Vega como el mejor jugador de la Liga Nacional y si debería dar el salto a un equipo más grande, Arboleda fue mesurado. “No me corresponde a mí evaluar si es el mejor o no es el mejor jugador. En la Liga hay muy buenos jugadores. Para nadie es un secreto que viene teniendo una regularidad bastante importante hace varios torneos atrás y cada torneo lo ratifica. Es un gran jugador, una gran persona que trabaja, que es callado y seguramente va a tener su premio”, cerró.

Sobre la posibilidad de verlo algún día en Olimpia, concluyó: “Yo creo que todos los buenos jugadores tienen la posibilidad de estar en los buenos equipos. Él trabaja tranquilo y sabe que cada posibilidad que le llegue va a tratar de aprovecharla”.

