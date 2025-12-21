Yustin Arboleda deja claro que Motagua no le hizo daño a Olimpia y envía recado al Ciclón: "Ojalá que así lo hagan..."

<b>Yustin Arboleda </b>analizó con franqueza el empate <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-vs-olimpia-en-vivo-online-triangulares-jornada-5-apertura-liga-nacional-honduras-CE28687984" target="_blank">1-1 entre Olimpia y Motagua</a></b>, un resultado que impidió a los Albos asegurar de forma anticipada su boleto a la final de la fase de triangulares, aunque el delantero dejó claro que el equipo todavía depende de sí mismo.“Sabíamos nosotros que iba a ser importante hoy ganar para asegurar la final, pero bueno, seguimos dependiendo de nosotros, todavía está ahí, así que bueno, hay que prepararnos para el siguiente partido”, expresó Arboleda, resaltando que el panorama sigue abierto pese al tropiezo en el clásico.