¿Al Yankel? Marathón elige rival para la final y hablan del futuro de Messiniti: "Si Dios y el fútbol son justos, vamos a lograr el título"

<b>En aquel día del centenario, Orinson anunciaba que el Yankel iba a estar iluminado para el 2026. ¿Eso sigue en pie o se va a parar por un tema de quién? ¿Era Orinson quien llevaba toda esta función?</b><br /><br />Miren, en este momento hay varios proyectos. Uno de ellos que ya Orinson había confirmado. Obviamente ahorita estamos en una etapa prácticamente de transición, que también contaba con el apoyo de la Junta Directiva para realizar la transición. Creo que en este momento la Junta Directiva se ha querido enfocar estrictamente en lo que es este torneo, en lo que es la calidad de los equipos. Siempre dentro de una pirámide no debe estar el pico, debe estar la parte superior.<b>¿Quién es la cabeza hoy en el Marathón? ¿Quién está en este momento?</b><br /><br />No, la verdad que no hay. Es mentira venir y decir que hay. Se perdió al presidente, se perdió la cabeza. Y bueno, está un grupo de directivos tratando de apoyar. Pero la realidad es que se ha perdido, creo que el pilar fundamental en todo lo que era la estructura del equipo. Pero esta es una institución que debe continuar y a poco se está tratando de reorganizar. Y ojalá que por el bien de la institución se puedan tomar las mejores decisiones, gente con el compromiso, con el sentimiento por el equipo, que quiera venir a aportar y a tratar de tal vez no hacer crecer lo que Orinson estaba haciendo en la institución, sino que al menos mantenerla. Que no va a ser fácil, pero esperamos que al menos se pueda hacer eso.<b>¿Usted cómo describiría este 2025, o al menos este último semestre, de su vida en general?</b><br /><br />Todo desde el momento que dicen que perdido va a ser el director deportivo del equipo hasta el día que estamos en finales de entrevista. Pues como todo siempre, desde aprendizaje. La verdad que contento por lo que en lo deportivo se está viviendo ahorita al final, que es estar en una final. No es fácil y se ha logrado el objetivo. Es difícil porque se ha perdido una gran persona, un amigo, un presidente que marcó un antes y un después en la historia del Marathón. Y bueno, esto es lo que nos ha conllevado este 2025. Esperamos que el 2026 pueda ser mejor en muchos aspectos. Y siempre, como decimos los vecinos, Orinson ha dejado una huella imborrable. Y ojalá que eso sirva como un legado que él ha dejado y que se pueda continuar.<b>Mario Berríos, pasando ya a un tema con el plantel, en la parte futbolística. Hay varios jugadores que terminan contrato, hay jugadores que han venido siendo titulares. ¿Cómo se ha gestionado esta plática? ¿Ya hay acuerdos con algunos jugadores?</b><br /><br />Bueno, ya con la mayoría se había llegado a un acuerdo, como lo dice, pero era con Orinson. Ahora sin duda que la cosa cambia y hay que ver cómo se puede sobrellevar esto. Tratar de hacer lo mejor para el equipo, pero sin duda que hay un cambio. Estamos en espera. Ahorita lo que se está trabajando es tratar de lograr este objetivo que es el campeonato y luego ver qué va a continuar.<b>Con las palabras que escucho de ambos, el objetivo es ser campeón y luego tal vez comenzar de un punto inicial en el 2026 para adelante. ¿Así es?</b><br /><br />Sí, porque las circunstancias así lo ameritan. Creo que debemos de ir caminando poco a poco con los objetivos que ya estaban trazados. Debemos de continuar. El más cercano es este, jugar la final. Obviamente después vendrá lo que es la parte deportiva, que ya se habían valorado muchas cosas, y lo que va a venir es la parte administrativa. ¿Cómo el club va a caminar? Somos una institución que tenemos un orden jerárquico que se establece con vicepresidencias, después vienen secretarías, localías, etcétera. Y va a ser importante, una vez finalizado este torneo, la reunión o una asamblea donde todos los que forman parte del Marathón puedan opinar y puedan definir qué es lo que viene para el equipo. Obviamente de entrada yo creo que hay que continuar con los proyectos que han quedado. Superar lo que se ha hecho va a ser muy difícil, muy difícil, pero creo que hay muchos de los proyectos que se deben de continuar para el beneficio de la institución y que se mantenga este crecimiento.

Sobre eso, Rolin, hay exdirectivos que han llamado a la institución para ofrecerse como esas personas que puedan seguir este mando del equipo, como Tuky Bendaña o un representante de los Rosenthal, exdirectivos que en su momento tuvieron mucho peso en el Marathón

Fíjense que en este momento, lo voy a ser honesto, lo que se ha querido sumar es gente a ayudar al equipo. Nadie ha dicho esto o lo otro porque se quedó establecido en una reunión de Junta Directiva que hasta la finalización del torneo el presidente sigue siendo Orinson Amaya. Por lo tanto, yo lo que valoro en este caso es que se ha acercado mucha gente de grupos de apoyo, diferentes directivos, exdirectivos, etcétera, a querer apoyar al equipo. Y eso es bueno porque estamos pensando en Marathón como institución, no en una persona.<b>El título, la décima, ¿tiene que llegar hoy? ¿O hay tiempo todavía de espera?</b><br /><br />No, ya estamos ahí. Creo que es el deseo de todos. Creo que se ha hecho un gran torneo y nos falta gratificarlo con ese campeonato. Creo que es el momento de levantar la décima.<b>¿No se puede esperar más?</b><br /><br />Creo que ya no. Ya se hizo todo. Ahora toca dar lo último y poder levantar la décima.<b>Hay un dicho que dice que hasta la tercera es la vencida. Marathón ha peleado dos finales en los últimos cuatro años, con Héctor Vargas y con el profesor Hernán Medina. ¿La tercera tiene que ser la vencida ahora?</b><br /><br />Sí, es ahora. Es la tercera, es la vencida. Es como la queremos buscar. Es la copa que todos los marathones deseamos y creo que está esa convicción en cada uno de los que tenemos un sentimiento por este club.<b>Rolin, miro mucha más madurez en este equipo que en 2023. Veo a Isaac con mayor responsabilidad, a Damián más afianzado, a Chelito más afianzado, a Samuel Elvir con mayor crecimiento. Veo un equipo mucho más maduro</b><br /><br />Sí, sin lugar a dudas. Estos jugadores que mencionas ya tienen 40 o 50 partidos más, lo que significa experiencia en Liga Nacional. Algunos están en su tercera final y lamentablemente no la habíamos ganado. Acá se les da por ellos porque están pasando un gran momento, tienen un gran nivel, se han sacrificado mucho y muestran un enorme compromiso en todo el plantel. Esperemos que esta vez Dios y el fútbol nos beneficien.<b>Tema Nicolás Messiniti, ¿Cómo va esa situación para blindarlo, pongámoslo así, porque sabemos que le faltan seis meses?</b><br /><br />Y bueno, sin duda que todo el mundo lo quiere, que las ofertas por él van a llegar. Es un tema que seguramente se va a trabajar para poderlo ratificar, que sigue en el club. Él está muy contento en este momento aquí en Marathón y lo ha hecho saber, así que esperamos que se pueda llegar a un acuerdo y que pueda continuar con el club.<b>¿Ya hay negociaciones? ¿Ya han iniciado esas pláticas para extender ese contrato?</b>Sí, ya están avanzadas. Incluso el presidente había tenido conversaciones privadas con él para poder ratificarlo. Ya se había avanzado, ojalá que ahora se pueda consolidar y que él pueda continuar en el club.<b>Pláticas avanzadas</b><br /><br />Como bien dice Mario, ya se ha estado hablando. La idea es que él continúe. Es un jugador con gol, interesante, que ha mostrado mucho cariño y muy profesional. Así que esperemos que continúe con el equipo. Yo creo que se ha trabajado. Esperemos continuar con las mismas y que él pueda estar por un buen tiempo en Marathón.<b>¿Qué les dice el eterno capitán al plantel? Usted que jugó tantas finales, ¿qué se les dice a ellos?</b><br /><br />Juegan mucho la emoción, el qué va a pasar. Hay que hacerles hincapié de que al jugador lo recuerdan por los campeonatos. Son los títulos los que marcan la carrera y para quedar en la historia de este club hay que ganar campeonatos. Ellos están claros y no tengo duda de que la están luchando.<b>¿Habla mucho usted con ellos?</b><br /><br />Sí, sin duda, todos los días estamos en contacto, en cada entrenamiento, con el cuerpo técnico y con los jugadores. Este es el momento de hacer historia y tiene que ser con un campeonato.<b>Para cerrar, el mensaje al aficionado que está entusiasmado por conocer cuándo se va a jugar la gran final y que esperan levantar la décima.</b><br /><br />Invitarlos a que sigan apoyando al club, que sigan creyendo. La única manera de lograr este objetivo es todos de la mano. El club ha hecho un gran esfuerzo y solo falta ese último paso. No tengo duda de que Dios nos va a dar ese campeonato. Creo que si Dios y el fútbol son justos, Marathón va a lograr el título. Como siempre decimos, hay que jugar los partidos, pero yo tengo mucha fe de que se puede lograr. Así que esperemos que la afición pueda disfrutar y que Orinson pueda disfrutar también.